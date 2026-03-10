Sześć osób jest poszkodowanych w wyniku zderzenia cysterny z gazem, autobusu i roweru, do którego doszło we wtorek w miejscowości Posiadały w gminie Cegłów (woj. mazowieckie). Na miejsce ściągnięto dwa śmigłowce LPR.

/ Grafika RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

O wypadku informuje mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Do zderzenia cysterny, autokaru i roweru doszło przed godz. 13.30.

Droga gminna w miejscu wypadku jest zablokowana. Cysterna leży na boku. Pięciu osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna. Jedna osoba ciężko ranna została przetransportowana do szpitala - przekazał strażak.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ustalił, że najciężej poszkodowany to 68-letni kierowca autobusu. Karetka zabrała do szpitala także jednego z pasażerów autokaru. Lżej poszkodowane zostały jeszcze trzy kobiety podróżujące tym samym pojazdem, a także kierowca cysterny.

Możliwa przyczyna wypadku

Szczegóły wypadku wyjaśnia policja. Wiadomo już jednak, że w Posiadałach cysterna z gazem wyjeżdżała z drogi podporządkowanej i nie udzieliła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autobusowi lokalnego prywatnego przewoźnika.

Autobus uderzył w ciężarówkę, która się przewróciła. Nie doszło do rozszczelnienia cysterny - usłyszał dziennikarz RMF FM.

Na miejscu jest m.in. sześć zastępów straży.