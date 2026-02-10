Od 9 lutego na drodze krajowej nr 11 w Chodzieży (Wielkopolskie) działa nowy fotoradar. Urządzenie zostało zainstalowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) i już rejestruje wykroczenia kierowców przekraczających tam dozwoloną prędkość.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kierowcy - miejscie się na baczności! Nowy fotoradar został uruchomiony na terenie Wielkopolski w piątek, 9 lutego, o godzinie 12:00.

Znajduje się na terenie powiatu chodzieskiego, na odcinku drogi krajowej nr 11 przebiegającym przez Chodzież.

Jak informuje CANARD, w miejscu pomiaru obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

To kolejny fotoradar, który pojawił się w ostatnim czasie w Wielkopolsce. Poprzednio urządzenie do kontroli prędkości uruchomiono w miejscowości Paprotnia (powiat koniński) na drodze krajowej nr 92.



Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na wskazanych odcinkach dróg. Przekroczenie dozwolonej prędkości może skutkować mandatem oraz punktami karnymi.

Nowe fotoradary mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

