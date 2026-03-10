W dniach 13 i 14 marca odbędzie się trzynasta edycja wielkopostnej inicjatywy „24 godziny dla Pana”. Wierni na całym świecie będą mieli okazję do całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienia do spowiedzi.

„24 godziny dla Pana” – globalna kościelna inicjatywa modlitwy i pojednania / Shutterstock

Inicjatywa "24 godziny dla Pana" została zainicjowana przez papieża Franciszka w 2014 roku. Papież zachęca wspólnoty Kościoła lokalnego do włączenia się w całodobową adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. W poprzednich latach papież sam przystępował do spowiedzi, a następnie zasiadał w konfesjonale, dając przykład wiernym.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, wybranym przez papieża Leona XIV, są słowa z Ewangelii św. Jana: "Przyszedłem, aby zbawić świat" (J. 12,47). To przesłanie ma przypominać o istocie misji Chrystusa i zachęcać do refleksji nad własnym życiem duchowym.

Udział polskich parafii

W Polsce do akcji włączyły się m.in. kościoły archidiecezji łódzkiej, takie jak bazylika archikatedralna w Łodzi, kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz kościół pw. NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie. W Kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Śnieżnej wydarzenie rozpocznie się nabożeństwem pokutnym 13 marca o godz. 20, a zakończy mszą św. 14 marca o godz. 18.

W Opolu Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpocznie wydarzenie mszą św. o godz. 18, po której odbędzie się droga krzyżowa, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi.

W archidiecezji warszawskiej wielkopostnym kościołem stacyjnym będzie Parafia Podwyższenia Krzyża w Warszawie. Msze św. zostaną odprawione o godz. 6:30, 7:15, 18:00, a mszy św. o godz. 20 przewodniczyć będzie bp Piotr Jarecki. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa od godz. 7:45 do godz. 17:00.

Dykasteria ds. Ewangelizacji opublikowała materiały duszpasterskie, które zawierają propozycje modlitw w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim, wspierając przygotowania do tej wyjątkowej inicjatywy. Wierni na całym świecie są zaproszeni do uczestnictwa w tym duchowym wydarzeniu, które ma na celu pogłębienie relacji z Bogiem i pojednanie.