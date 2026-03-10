58,3 proc. źle ocenia wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera z ramienia PiS; pozytywne zdanie w tej sprawie ma 23,7 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Z kolei neutralne nastawienie ma 18 proc. badanych.

Przemysław Czarnek / Dawid Wolski / East News

Większość badanych z negatywnym stosunkiem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał w sobotę w Krakowie Przemysława Czarnka jako kandydata tej partii na urząd premiera po przyszłych wyborach parlamentarnych. Wirtualna Polska zamówiła badanie, w którym zapytano respondentów o ich stosunek do tej decyzji. Z sondażu wynika, że większość ankietowanych ocenia ten wybór źle.

Według badania wybór Czarnka "raczej źle" i "zdecydowanie źle" ocenia łącznie 58,3 proc. badanych. Co istotne, 41 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle".

Entuzjazm wobec tej kandydatury wykazuje niespełna co czwarty badany (23,7 proc.). Na odpowiedź "raczej dobrze" wskazało 13,1 proc. osób, a "zdecydowanie dobrze" - 10,6 proc.

Z kolei osoby neutralnie nastawione w tej sprawie stanowią 18 proc. badanych.

Szczegółowe wyniki wśród wyborców różnych formacji

Bardziej szczegółowa część sondażu pokazuje, jak do kandydatury Przemysława Czarnka odnoszą się wyborcy popierający koalicję rządzącą (KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050). 71 proc. tej grupy oceniło ją "bardzo źle", a 19 proc. "raczej źle". 6 proc. ma do kandydatury Czarnka neutralny stosunek, 3 proc. ocenia ją "raczej dobrze", a 1 proc. - "zdecydowanie dobrze".

Wyborców opozycji podzielono na dwa bloki. Jeden - uwzględniający PiS i Razem - w 43 proc. "zdecydowanie dobrze", a w 17 proc. "raczej dobrze" ocenił kandydaturę Czarnka na stanowisko premiera. 30 proc. tej grupy ma do tej decyzji neutralny stosunek, a po 5 proc. ocenia ją "raczej źle" i "zdecydowanie źle".

Jakie zdanie mają wyborcy Konfederacji i KKP?

W drugim "opozycyjnym" bloku uwzględniono oceny wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie nikt nie ocenił kandydatury Czarnka "zdecydowanie dobrze", 13 proc. wskazało "raczej dobrze", a 4 proc. ma neutralny stosunek. "Raczej źle" i "zdecydowanie źle" oceniło go odpowiednio 38 proc. i 45 proc. respondentów.

Ostatnia badana grupa to "pozostali wyborcy". W tej grupie także nikt nie ocenił Czarnka "zdecydowanie dobrze", odpowiedź "raczej dobrze" wskazało 27 proc. osób. 39 proc. respondentów z tej grupy ma neutralny stosunek, 9 proc. - "raczej zły", a 25 proc. - "zdecydowanie zły".

Badanie zostało zrealizowane 9 marca przez United Surveys by IBRiS, metodą mieszaną CATI&CAWI na grupie 1000 dorosłych Polaków.