Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia, który zakazuje sprzedaży jednorazowych e-papierosów oraz ogranicza dostępność woreczków nikotynowych. Nowe przepisy mają na celu ochronę zdrowia publicznego i ograniczenie używania tych produktów przez młodzież i dorosłych.

Koniec jednorazowych e-papierosów w Polsce / Shutterstock

Rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów, zarówno tych zawierających nikotynę, jak i beznikotynowych.

Decyzja ta jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przyjętej we wtorek. Celem regulacji jest ograniczenie używania tych produktów nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, ale także przez dorosłych.

Rzecznik rządu, Adam Szłapka, podkreślił na konferencji prasowej, że regulacja jest oczekiwana ze względu na szkody społeczne związane z używaniem e-papierosów. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wynika, że jednorazowe e-papierosy są szczególnie popularne wśród młodych osób w wieku 18-24 lat, a wielu użytkowników deklaruje pierwsze użycie jeszcze przed ukończeniem 18 lat.

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany dotyczące woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aromaty takie jak miętowe czy owocowe zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży.

Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów

Nowelizacja zakłada także wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych uzyska uprawnienie do zlecania badań składu płynów do e-papierosów i emisji z tych urządzeń. Badania będą prowadzone przez niezależne laboratoria.

Doprecyzowane zostaną przepisy również dotyczące nowych produktów zawierających nikotynę, takich jak gumy, tabletki czy aerozole. Produkty te będą mogły być dopuszczane do obrotu wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Nowe regulacje mają na celu ochronę zdrowia publicznego i ograniczenie dostępu młodzieży do wyrobów tytoniowych. Rząd liczy na to, że wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia popularności e-papierosów wśród młodych ludzi.