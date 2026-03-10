W Bieszczadach powstanie ponad dwukilometrowy odcinek nowoczesnej drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 890 na trasie Liskowate – Krościenko. Trasa docelowo zostanie skomunikowana ze szlakiem rowerowym Green Velo.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .



To świetna informacja dla miłośników dwóch kółek. Ponad dwukilometrowy odcinek nowoczesnej drogi dla rowerów powstanie w Bieszczadach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 890 na trasie Liskowate – Krościenko.

Odcinek będzie docelowo skomunikowany ze szlakiem rowerowym Green Velo.

Jak poinformowała rzeczniczka Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Joanna Szarata, nowa trasa zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Kluczowym aspektem inwestycji jest odseparowanie ruchu rowerowego od pojazdów, w tym samochodów ciężarowych zmierzających w stronę przejścia granicznego w Krościenku.

W zależności od ukształtowania terenu, ścieżka będzie oddzielona od jezdni drogi wojewódzkiej krawężnikiem betonowym lub zostanie poprowadzona niezależnie za rowem drogowym – wyjaśniła Szarata.

Przetarg i dalsze plany

Projekt jest obecnie na etapie postępowania przetargowego.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, informację o kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępnimy na stronie internetowej najpóźniej przed otwarciem ofert – dodała rzeczniczka.Inwestycja jest częścią większego planu rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych w Bieszczadach.

Choć odcinek Liskowate – Krościenko nie będzie oficjalnie certyfikowany jako część Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, ma być z nim połączony.





Kolejne trasy w przygotowaniu

Przygotowania do budowy kolejnych fragmentów tras, prowadzących przez Stebnik i Bandrów do Hoszowa, są już zaawansowane.

Dla tych fragmentów opracowana i zatwierdzona została już dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami i opiniami. Trasa ta zlokalizowana jest na działkach należących do Gminy Ustrzyki Dolne – zaznaczyła Szarata.



Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa tego typu trasa w Polsce, licząca około 2000 km i przebiegająca przez pięć województw Polski Wschodniej - warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Nowe inwestycje mają na celu zagęszczenie sieci ścieżek i ułatwienie rowerzystom bezpiecznego dotarcia do głównego szlaku.



