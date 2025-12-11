Są wyniki badań DNA ciała mężczyzny znalezionego pod koniec listopada na cmentarzu niedaleko Radomska w Łódzkiem. Potwierdzono, że to uprowadzony we wrześniu w Katowicach 34-letni Marek K. Według nieoficjalnych informacji z postępowania za zaginięciem mężczyzny stoją pseudokibice jednego z klubów piłkarskich.
Nie mamy jeszcze wyników sekcji zwłok oraz innych dodatkowych badań, są natomiast wyniki badań DNA, które potwierdziły tożsamość zwłok. Należą one do Marka K. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.
We wrześniu ta prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pozbawienia Marka K. wolności. Na razie śledczy nie informuje o innych ustaleniach śledztwa.
Ciało mężczyzny znaleziono kilkanaście dni temu na cmentarzu w małej miejscowości niedaleko Radomska. Było wrzucone do grobu innych osób.
Marek K. został porwany we wrześniu w Katowicach. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, po wywabieniu ze swojego bloku skrępowali go niezidentyfikowani mężczyźni i wepchnęli do samochodu. Od tego czasu jego los był nieznany. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa tłem porwania był konflikt w środowisku pseudokibiców, z którym Marek K. był związany.
Po porwaniu Marka K. pod zarzutem zacierania śladów przestępstwa policja zatrzymała Kamila K. W sprawie pojawia się także m.in. nazwisko Dariusza N., który przed katowickim sądem jest oskarżony o zabójstwo w 2016 r. 19-letniego Dominika - byłego piłkarza GKS-u Katowice. N. został zatrzymany w październiku w Ostrawie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Trwa jego procedura ekstradycyjna.