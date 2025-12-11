Są wyniki badań DNA ciała mężczyzny znalezionego pod koniec listopada na cmentarzu niedaleko Radomska w Łódzkiem. Potwierdzono, że to uprowadzony we wrześniu w Katowicach 34-letni Marek K. Według nieoficjalnych informacji z postępowania za zaginięciem mężczyzny stoją pseudokibice jednego z klubów piłkarskich.

Ciało mężczyzny znaleziono kilkanaście dni temu na cmentarzu w małej miejscowości niedaleko Radomska (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według nieoficjalnych informacji za porwaniem Marka K. stoją pseudokibice jednego z klubów piłkarskich.

Ciało Marka K. zostało wrzucone do grobu innych osób na cmentarzu w małej miejscowości niedaleko Radomska.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia wolności Marka K., ale nie ujawnia szczegółów postępowania.

Nie mamy jeszcze wyników sekcji zwłok oraz innych dodatkowych badań, są natomiast wyniki badań DNA, które potwierdziły tożsamość zwłok. Należą one do Marka K. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.

We wrześniu ta prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pozbawienia Marka K. wolności. Na razie śledczy nie informuje o innych ustaleniach śledztwa.

Ciało mężczyzny znaleziono kilkanaście dni temu na cmentarzu w małej miejscowości niedaleko Radomska. Było wrzucone do grobu innych osób.

Marek K. porwany sprzed swojego bloku

Marek K. został porwany we wrześniu w Katowicach. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, po wywabieniu ze swojego bloku skrępowali go niezidentyfikowani mężczyźni i wepchnęli do samochodu. Od tego czasu jego los był nieznany. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa tłem porwania był konflikt w środowisku pseudokibiców, z którym Marek K. był związany.



Po porwaniu Marka K. pod zarzutem zacierania śladów przestępstwa policja zatrzymała Kamila K. W sprawie pojawia się także m.in. nazwisko Dariusza N., który przed katowickim sądem jest oskarżony o zabójstwo w 2016 r. 19-letniego Dominika - byłego piłkarza GKS-u Katowice. N. został zatrzymany w październiku w Ostrawie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Trwa jego procedura ekstradycyjna.