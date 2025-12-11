"Federalne Biuro Śledcze, wydział śledczy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, przy wsparciu Departamentu Wojny, egzekwowały dziś nakaz przejęcia tankowca wykorzystywanego do transportu objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu. Przez wiele lat tankowiec był objęty sankcjami USA w związku z jego zaangażowaniem w nielegalną sieć transportującą ropę, wspierającą zagraniczne organizacje terrorystyczne" - napisała w środę późnym wieczorem.

Jak dodała, jednostkę przejęto u wybrzeży Wenezueli w sposób bezpieczny. Przekazała też, że śledztwo, mające na celu zapobieganie transportowi objętej sankcjami ropy naftowej, jest kontynuowane.

Tankowiec powiązany z siecią przemytniczą

Stacja CBS News podaje, powołując się na źródła, że przejęty tankowiec to "The Skipper", na który Stany Zjednoczone nałożyły w 2022 roku sankcje z uwagi na jego powiązania z Iranem i Hezbollahem.

Associated Press informuje, że tankowiec opuścił Wenezuelę na początku grudnia z ładunkiem ok. 2 mln baryłek ropy naftowej, z czego połowa miała trafić do kubańskiego państwowego importera.

Według maklerów po pojawieniu się informacji o przejęciu Amerykanów tankowca u wybrzeży Wenezueli ceny ropy naftowej na globalnych rynkach rosły, ale dziś rano surowiec zaliczył już spadki notowań.

Wenezuela o "kradzieży" i "piractwie"

Władze Wenezueli ostro potępiły działania USA, określając je jako "rażącą kradzież i akt międzynarodowego piractwa". W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że prawdziwym celem amerykańskich operacji jest przejęcie wenezuelskich zasobów naturalnych.

Prezydent Nicolás Maduro podczas wystąpienia w Caracas nie odniósł się bezpośrednio do incydentu, ale zapewnił, że kraj jest "gotowy złamać zęby północnoamerykańskiemu imperium, jeśli zajdzie taka potrzeba".

Rosnąca presja i kontrowersje wokół działań USA

W opinii CNN przejęcie tankowca najprawdopodobniej poskutkuje jeszcze większymi napięciami między USA i Wenezuelą.

Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze. Donald Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni Nicolása Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

Amerykańskie działania spotykają się z krytyką części Kongresu, który domaga się wyjaśnień i ujawnienia materiałów z operacji. Senator Chris Van Hollen ocenił, że przejęcie tankowca podważa oficjalne uzasadnienia działań USA (walki z narkotykami), sugerując, że prawdziwym celem jest zmiana reżimu w Caracas.