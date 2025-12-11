W Pałacu Poznańskich, będącym siedzibą Muzeum Miasta Łodzi, zakończono właśnie prace konserwatorskie w dawnej sypialni pani domu. Od czwartku zwiedzający będą mogli podziwiać wnętrze, w którym odtworzono m.in. unikatową, welurową tapetę sprzed ponad stu lat. To kolejny krok w przywracaniu historycznego blasku jednej z najważniejszych łódzkich rezydencji.

Prace konserwatorskie w dawnej sypialni pani domu pozwoliły na rekonstrukcję wyjątkowej, flokowanej tapety, której historia sięga początku XX wieku. Odtworzenie nieistniejącego od lat obicia ścian stało się możliwe dzięki badaniom przeprowadzonym w 2024 roku.

Specjaliści odnaleźli dwa fragmenty oryginalnej tapety, które posłużyły jako wzór do stworzenia nowego projektu.

Wzór został przeniesiony do programu graficznego, uzupełniony o brakujące elementy, a następnie przygotowano specjalny szablon sitodrukowy.

W technikę flokowania wprowadziła mnie łódzka firma, której założyciel zajmował się kiedyś flokowaniem tapet. Dostarczyli też potrzebne materiały - wyjaśniła Luiza Milewska z firmy Atlant, odpowiedzialnej za realizację prac.

Kolory z przeszłości

Kolorystyka tapety, utrzymana w odcieniach żółci i miodu, została dobrana na podstawie mikroskopijnych pozostałości oryginału. Oprócz tapety konserwatorzy odnowili także sztukaterie, tynki na suficie oraz wykusz, przywracając im pierwotną kolorystykę i usuwając wtórne warstwy.

Prace trwały od września do początku grudnia i kosztowały ponad 251 tys. zł.

Już w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy sypialnię adaptowano na cele muzealne, natrafiono na strzępy oryginalnej welurowej tapety. Wtedy jednak ze względu na brak funduszy nie udało się jej odtworzyć. Dopiero teraz, po kilkudziesięciu latach, sypialnia pani domu zyskała wygląd bliski temu z początku XX wieku - podkreśla dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec.

Sypialnia pani Poznańskiej odzyskuje dawny blask

Odnowione wnętrze było częścią apartamentu Leonii Poznańskiej, wdowy po Izraelu Poznańskim - jednym z najważniejszych łódzkich fabrykantów.

Leonia, urodzona w 1830 roku, mieszkała w pałacu aż do swojej śmierci w 1914 roku. Dziś jej dawna sypialnia stanowi element wystawy "Poznańscy: Pałac. Potęga. Pokolenia".

To kolejne pomieszczenie pałacowe, które odzyskało historyczny wygląd dzięki pracy konserwatorów. Wcześniej odnowiono m.in. salę arkadkową z neogotycką tapetą, salonik pistacjowy oraz dawne pomieszczenie biurowe.

Od czwartku zwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć efekty wielomiesięcznej pracy i przenieść się w czasie do epoki łódzkich fabrykantów.