Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz opowiedział się w wywiadzie dla RMF FM za powrotem do zasadniczej służby wojskowej. "To jest w mojej głowie częścią szerszego pomysłu. Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń" - zauważył.

Zobacz również:

Cenckiewicz: My tego wszystkiego nie mamy

Decyzja o zawieszeniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej została podjęta w 2010 r. przez ówczesnego ministra obrony Bogdana Klicha. Miała związek z uzawodowieniem armii. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w wywiadzie dla RMF FM ocenił, że teraz jest "dobra okazja" na odwieszenie go. 

Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - wyliczał Cenckiewicz. 

My tego wszystkiego nie mamy. To jest wielki wysiłek dla nas wszystkich, żeby takie inicjatywy powstały - dodał szef BBN-u. Jego zdaniem prezydent chętnie podpisałby ustawy, które "popychałyby te kwestie do przodu". 

Szef MON: Nikt nie wróci do takiego poboru, jak kiedyś

W listopadowym wywiadzie dla RMF FM minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że "na razie nie ma planów", by odwiesić pobór

Do takiego poboru jak kiedyś, już chyba nigdy nikt nie wróci. Tamten system był nieefektywny - dodał wicepremier. 

Inaczej już dzisiaj wygląda szkolenie wojskowe. Nie trwa rok czy nawet 9 miesięcy. Często trwa 3-6 miesięcy w różnych krajach - tłumaczył Kosiniak-Kamysz. Zwracał uwagę, że Polska się wyróżnia, bo na Zachodzie nie ma zbyt wielu chętnych do służby wojskowej, a w naszym kraju ta sytuacja wygląda inaczej.

Zobacz również:

Szef BBN: Europa nie jest w stanie sama obronić się przed Rosją