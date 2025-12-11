Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz opowiedział się w wywiadzie dla RMF FM za powrotem do zasadniczej służby wojskowej. "To jest w mojej głowie częścią szerszego pomysłu. Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń" - zauważył.
Decyzja o zawieszeniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej została podjęta w 2010 r. przez ówczesnego ministra obrony Bogdana Klicha. Miała związek z uzawodowieniem armii. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w wywiadzie dla RMF FM ocenił, że teraz jest "dobra okazja" na odwieszenie go.
Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - wyliczał Cenckiewicz.