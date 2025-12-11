My tego wszystkiego nie mamy. To jest wielki wysiłek dla nas wszystkich, żeby takie inicjatywy powstały - dodał szef BBN-u. Jego zdaniem prezydent chętnie podpisałby ustawy, które "popychałyby te kwestie do przodu".

Szef MON: Nikt nie wróci do takiego poboru, jak kiedyś

W listopadowym wywiadzie dla RMF FM minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że "na razie nie ma planów", by odwiesić pobór

Do takiego poboru jak kiedyś, już chyba nigdy nikt nie wróci. Tamten system był nieefektywny - dodał wicepremier.

Inaczej już dzisiaj wygląda szkolenie wojskowe. Nie trwa rok czy nawet 9 miesięcy. Często trwa 3-6 miesięcy w różnych krajach - tłumaczył Kosiniak-Kamysz. Zwracał uwagę, że Polska się wyróżnia, bo na Zachodzie nie ma zbyt wielu chętnych do służby wojskowej, a w naszym kraju ta sytuacja wygląda inaczej.

