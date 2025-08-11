Kraków ponownie staje się stolicą ekologicznego kina. 8. edycja BNP Paribas Green Film Festival to nie tylko konkursowe premiery, ale także pokazy specjalne, seanse dla dzieci oraz szereg wydarzeń edukacyjnych. W programie aż 56 filmów, naukowe stand-upy, zielone inicjatywy i wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin.

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

Kino dla każdego: od światowych premier po filmy dla najmłodszych

Tegoroczna edycja BNP Paribas Green Film Festival to prawdziwa uczta dla miłośników kina zaangażowanego społecznie i ekologicznie. Organizatorzy przygotowali aż 56 filmów konkursowych, wśród których nie brakuje światowych premier, uznanych tytułów z międzynarodowych festiwali ani polskich produkcji. W programie znalazły się m.in. "Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka oraz "Krwawe trofeum" Ewy Galicy, a także głośne filmy zagraniczne, takie jak "Adidas. Stać cię na więcej" Keila Oriona Troisi i Igora Vamosa czy "Czarne motyle" Davida Baute.

Festiwalowe projekcje odbywają się aż w czterech kinach, w tym w nowo powstałej przestrzeni Echo Miasta oraz na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej. Miłośnicy kina mogą więc liczyć na różnorodność lokalizacji i unikalną atmosferę każdego z tych miejsc.

Organizatorzy nie zapominają również o najmłodszych widzach. Codziennie o godzinie 18:00 w Kinie dla Dzieci prezentowane są ekologiczne animacje i filmy przygodowe - w repertuarze znalazły się m.in. "Ozi: Głos deszczowego lasu", "Felek i Tola ratują las", "Katak. Podwodna przygoda" oraz "Dzika banda". To wyjątkowa okazja, by już od najmłodszych lat budować świadomość ekologiczną poprzez kino.

Cyfrowy ślad węglowy: motyw przewodni festiwalu

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

W tym roku tematem przewodnim festiwalu stał się wpływ konsumpcji cyfrowej na środowisko. Symbolicznym początkiem tej dyskusji było uruchomienie licznika cyfrowego śladu węglowego na elewacji krakowskiej Tauron Areny w Dzień Ziemi, 22 kwietnia. Festiwal kontynuuje ten wątek zarówno w programie filmowym, jak i wydarzeniach towarzyszących.

Film otwarcia, francuski "Frankenstream", przybliża widzom historię streamingu i jego konsekwencje dla środowiska. Tuż po projekcji Marta Seweryn z Fundacji Carbon Footprint spróbuje odpowiedzieć na pytanie "Ile waży chmura?". Podczas finału festiwalu widzowie zobaczą filmy badające wpływ nowych technologii na społeczeństwo, takie jak "Pułapki na kliki" oraz "Pokolenie Z".

Motyw cyfrowego śladu węglowego obecny jest także w identyfikacji wizualnej festiwalu - piksele symbolizują zarówno zanikające gatunki zwierząt, jak i uzależnienie ludzkości od cyfrowej konsumpcji.

Naukowe stand-upy: edukacja w nowoczesnej odsłonie

BNP Paribas Green Film Festival to nie tylko filmy - to także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Nowością tegorocznej edycji są 15-minutowe naukowe stand-upy, które w przystępny i humorystyczny sposób przybliżają widzom złożone zagadnienia ekologiczne.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. profesor Jarosław Socha, który opowie o "Lasach na dopingu", dr Dawid Myśliwiec - twórca popularnego kanału "Uwaga! Naukowy Bełkot" - z prelekcją "Czy można zmienić zdanie?", oraz Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, która przygotowała "Krótki przewodnik po greenwashingu". To propozycja dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej i rozumieć lepiej otaczający nas świat.

Ekologiczne miasteczko festiwalowe: zrównoważony rozwój w praktyce

Organizatorzy festiwalu stawiają na transparentność i zrównoważony rozwój. Na stronie internetowej wydarzenia można zapoznać się z deklaracją środowiskową oraz śledzić na bieżąco pomiary śladu węglowego, które prowadzi Fundacja Carbon Footprint. Wyniki tych badań będą wykorzystywane do dalszego udoskonalania ekologicznych praktyk w kolejnych edycjach festiwalu.

W miasteczku festiwalowym na uczestników czekają liczne zielone inicjatywy: parking rowerowy, punkt naprawy ubrań i drobnych napraw krawieckich, a także Strefa Dobrego Klimatu i Strefa Rowerowa, gdzie specjaliści bezpłatnie wykonają przeglądy rowerowe. Nie zabraknie także roślinnych potraw w Strefie Dobrego Smaku oraz systemu kaucyjnego TAKE CUP!, który pozwala ograniczyć ilość jednorazowych odpadów.

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

Konkurs, jury i pokazy laureatów: święto filmów i twórców

Najważniejszym punktem festiwalu pozostaje konkurs, w którym filmy walczą o tytuły najlepszych w kilku kategoriach: dokument długometrażowy i krótkometrażowy, film fabularny długometrażowy i krótkometrażowy, najlepszy film polski oraz Grand Prix festiwalu. O zwycięzcach zdecyduje międzynarodowe jury złożone z uznanych twórców filmowych oraz laureatów poprzednich edycji - wśród nich m.in. Ewa Ewart, Tomasz Raczek, Magdalena Popławska, Paweł Deląg, Matylda Damięcka, Olga Bołądź, Anna Kazejak, Katarzyna Górniak i Christian Kroenes.

Ostatniego dnia festiwalu widzowie będą mieli wyjątkową okazję obejrzeć wszystkie nagrodzone filmy podczas specjalnych pokazów w miasteczku festiwalowym.