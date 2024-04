Licznik śladu wodnego został uruchomiony na największym ekranie ledowym w Polsce, czyli na elewacji krakowskiej hali Tauron Arena. Instalacja będzie włączała się codziennie o godz. 20.

Licznik został uruchomiony na klika dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi. To także zapowiedź tegorocznej, siódmej edycji festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film, która odbędzie się w dniach 12-18 sierpnia 2024 r.

Dostęp do czystej, pitnej wody jest podstawowym prawem człowieka. Niestety, dewastacja środowiska, rabunkowa gospodarka oraz wzrost średnich temperatur na Ziemi powodują zmniejszanie zasobów dostępnej wody pitnej, a w konsekwencji doprowadza to nawet do konfliktów zbrojnych. Mimo, że ilość wody na Ziemi jest stała to jej dostępność w formie wody słodkiej z roku na rok się pogarsza. Widzimy to również w Polsce, kiedy w okresie letnim spada ciśnienie w kranach, a w niektórych miastach nawet są przerwy w jej dostawie. Przeciętny Polak zużywa 3900 litrów wody dziennie. Czy to dużo, czy mało? Licznik śladu wodnego pokazuje w jaki sposób konsumujemy wodę, jaki jest koszt uzdatnienia wody, w tym jakie emisje CO2 to powoduje, jakie są największe przyczyny zużywania wody i co możemy zrobić, aby korzystać z wody w sposób zrównoważony.

LICZNIK ŚLADU WODNEGO to kontynuacja projektu zainaugurowanego w roku 2021 w formie licznika emisji CO2 , licznika ginących gatunków (rok 2022) oraz licznika wylesiania (rok 2023). Tym razem zwracamy uwagę na kolejny istotny problem środowiskowy jakim jest dostęp do słodkiej, pitnej wody. Licznik pokazuje ile przeciętny Polak zużywa wody w sposób bezpośredni (pijąc, gotując, kąpiąc się), a ile w sposób pośredni konsumując produkty, do których wytworzenia konieczna jest woda (żywność, artykuły przemysłowe, nawadnianie pól, czy rafinacja ropy naftowej). Szczegółowe informacje nt. temat są zamieszczone na stronie: www.zegarklimatyczny.pl.

BNP Paribas Green Film Festival. Co nas czeka w tym roku?

Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Ziemi jest także okazją do przedstawienia programu festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival, którego tegoroczna, siódma edycja odbędzie się w dniach 12-18 sierpnia 2024 r. w Krakowie. Widzowie przez 7 festiwalowych dni będą mogli zobaczyć najlepsze polskie i światowe produkcje mówiące o problemach środowiskowych.

W tym roku dla pokazy będą się odbywać w czterech plenerowych kinach:

Kino Centralne We Love Cinema (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Koletek),

Kino Kameralne (Bulwar Czerwieński na wysokości kortów Nadwiślan),

Kino dla Dzieci InPost (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Smoczej),

Kino Galerii Krakowskiej na Placu Nowaka Jeziorańskiego.

Wśród filmów, jakie zobaczymy znajdują się produkcje nagrodzone na festiwalach Sundance, Cannes i Berlinale: "Czekając na przypływ" Sarvnika Kaura, "White Plastic Sky" Tibora Banoczki, Sarolta Szabo, czy "Czas na atom" Oliviera Stone’a. W konkursie zobaczymy też liczną reprezentacje polskich filmów, a także repertuar przygotowany specjalnie dla najmłodszych widzów.

Festiwal jest organizowany przez Fundację Green Festival, UN Global Compact Network Poland, a partnerzy festiwalu to:

Partner tytularny: Bank BNP Paribas

Partnerzy instytucjonalni: Miasto Kraków, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Konsulat Generalny USA w Krakowie

Partnerzy strategiczni: InPost, Galeria Krakowska

Partnerzy: Grupa Luxmed, Grupa Canpack, Ikea, Wodociągi Miasta Krakowa

Patroni medialni: RMF FM, RMF Classic, RMF MAXX, Dziennik Gazeta Prawna i telewizja Arte

Więcej na temat festiwalu można znaleźć na www.greenfestival.pl