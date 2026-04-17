Już 22 kwietnia na dziedzińcu przed Tauron Areną w Krakowie zostanie zainaugurowana instalacja Zegara Klimatycznego. Wydarzenie upamiętni Międzynarodowy Dzień Ziemi, zwracając uwagę na rosnący problem zmian klimatu i lokalnej jakości powietrza. To także zapowiedź tegorocznej edycji BNP Paribas Green Film Festival, który odbędzie się latem w Krakowie.

W środę, 22 kwietnia 2026 roku, punktualnie o godzinie 10:00, na dziedzińcu przed Tauron Areną w Krakowie nastąpi uroczysta inauguracja instalacji Zegara Klimatycznego. To już kolejny rok, gdy symboliczny licznik przypomina mieszkańcom i gościom o nieuchronnie upływającym czasie na podjęcie działań wobec kryzysu klimatycznego. Instalacja, przygotowana przez organizatorów BNP Paribas Green Film Festival we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz UN Global Compact Network Poland, ma zwrócić uwagę zarówno na globalne, jak i lokalne wyzwania środowiskowe.

Motywem przewodnim tegorocznej instalacji jest atmosfera - niewidzialna, a zarazem kluczowa powłoka otaczająca naszą planetę. Organizatorzy podkreślają, że Zegar Klimatyczny nie tylko obrazuje gwałtownie rosnące stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, które napędza zmiany klimatu na świecie, lecz także akcentuje lokalne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pyły zawieszone PM10 i PM2.5, tlenki azotu i siarki - to substancje, które każdego dnia wpływają na zdrowie mieszkańców miast, powodując m.in. choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Uroczysta inauguracja Zegara Klimatycznego odbędzie się przed Tauron Areną, gdzie na ekranie LED zostanie zaprezentowany licznik odmierzający czas do przekroczenia krytycznych progów klimatycznych. Zegar będzie widoczny codziennie o godzinie 20:30 aż do końca kwietnia, przypominając o konieczności świadomego podejścia do ochrony środowiska.

BNP Paribas Green Film Festival - edukacja przez kino

Instalacja Zegara Klimatycznego to dopiero początek ekologicznych wydarzeń w Krakowie. Już w sierpniu miasto ponownie zamieni się w stolicę filmów o tematyce środowiskowej podczas BNP Paribas Green Film Festival.

W dniach 10-16 sierpnia 2026 r. na mieszkańców i turystów czeka siedem festiwalowych dni w trzech plenerowych kinach na Bulwarze Czerwieńskim. W programie znajdą się zarówno polskie, jak i światowe produkcje poruszające najważniejsze kwestie związane z ekologią, klimatem i ochroną przyrody.

Wśród filmów konkursowych pojawią się takie tytuły, jak "Do ostatniego oddechu" w reżyserii Ewy Ewart, "Naturalna dzikość serca" Sillje Evensmo Jacobsen, "Dmuchawce" Momoko Seto czy "The Tale of Sylyan" Tamary Kotevskiej. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych widzach - w specjalnym Kinie dla Dzieci wyświetlane będą filmy takie jak "Dziki Robot", "Ozi - Głos Deszczowego Lasu", "Fantastyczny Angelo" czy "Lorax". To niepowtarzalna okazja, by już od najmłodszych lat budować świadomość ekologiczną.

W trakcie festiwalu przewidziano szereg atrakcji i działań towarzyszących, które mają zachęcić mieszkańców do bardziej ekologicznego stylu życia. Na uczestników czekać będą między innymi strefa napraw rowerowych, strefa napraw krawieckich oraz specjalne stoiska, gdzie będzie można wymienić zużyty olej na sadzonkę rośliny. Tego typu inicjatywy mają promować postawy proekologiczne i pokazać, że nawet drobne zmiany codziennych nawyków mogą mieć realny wpływ na środowisko.