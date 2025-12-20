Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. W Katedrze na Wawelu zakończył się ingres. Wcześniej to stanowisko zajmował arcybiskup Marek Jędraszewski. Nowy metropolita krakowski zapowiedział, że ma "dużo determinacji", by w Krakowie powstała niezależna komisja do badania nadużyć seksualnych. Kard. Grzegorz Ryś jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w Episkopacie. Zabierał głos w obronie migrantów i uchodźców. Przeprosił też Żydów w Polsce za zachowanie Grzegorza Brauna.

Ingres kard. Grzegorza Rysia

Dla krakowskiego Kościoła rozpoczyna się nowy rozdział. Kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął urząd metropolity krakowskiego, zastępując abp. Marka Jędraszewskiego.

W katedrze na Wawelu odbył się ingres. Publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Zwracając się w nim do nowego arcybiskupa, Ojciec Święty napisał, że - rozważywszy "ciężar i powagę tego urzędu" - uznano za stosowne powierzyć kardynałowi Rysiowi "zarząd i posługę".

"Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi" - wskazał papież Leon XIV.

W czasie objęcia urzędu - po odczytaniu bulli papieskiej, przekazaniu pastorału, a w przypadku Archidiecezji Krakowskiej także Racjonału św. Jadwigi, nowy biskup zajął miejsce na katedrze. 

W uroczystej mszy wzięli udział liczni przedstawiciele duchowieństwa, w tym m.in. nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski, a także władze państwowe, m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Młyny Kościoła mielą powoli. Kard. Ryś to zmieni?

Kardynał Ryś jest postacią wyrazistą. Stanowczo protestował przeciwko fali nienawiści wobec migrantów w Polsce. To sprzeczne z Ewangelią - mówił.

14 listopada tego roku poinformował o powołaniu Niezależnej Komisji Historycznej ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zespół złożony m.in. z sędziego, historyka i psychologa ma przygotować raport obejmujący okres od 1945 roku do współczesności. Nowy metropolita krakowski zapowiedził, że ma "dużo determinacji", by w Krakowie też powstała niezależna komisja do badania nadużyć seksualnych.

"W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce - tak mówił kard. Grzegorz Ryś w grudniu 2023 roku, komentując zgaszenie gaśnicą przez Grzegorza Brauna świec chanukowych.


