21 grudnia 2025 to niedziela handlowa. To już trzecia niedziela w tym miesiącu, w czasie której sklepy są otwarte. Ponieważ do świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu, a w Wigilię sklepy i galerie handlowe będą zamknięte, 21.12.2025 oraz przed świętami niektóre sklepy wydłużyły godziny otwarcia. Część będzie czynna do późnych godzin wieczornych, natomiast w poniedziałek, 22 grudnia, w popularnych dyskontach zakupy będzie można zrobić do godz. 1.

21 grudnia to niedziela handlowa

Przed nami wyjątkowy, lecz również intensywny czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Ta niedziela, 21 grudnia, jest niedzielą handlową - ostatnią w tym roku. Z kolei Wigilia, 24 grudnia, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że tego dnia sklepy będą nieczynne.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godz. 14:00. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele.

Godziny otwarcia sklepów dziś i przed samymi świętami. Do której czynna Biedronka i inne sieci?

Przez wolną od handlu Wigilię zakupów nie będzie można zrobić przez trzy dni. Z tego powodu - jak argumentują niektóre sieci handlowe - dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek wydłużono godziny otwarcia niektórych sklepów i dyskontów.

"Aby klienci mogli komfortowo zrobić zakupy przed aż trzema wolnymi dniami, w ponad trzech tysiącach sklepów w całej Polsce wydłużone zostaną godziny otwarcia. W niedzielę handlową, 21 grudnia, klienci mogą zrobić zakupy od 8:00 do 22:00. W poniedziałek, 22 grudnia, od 6:00 aż do 1:00 w nocy, natomiast we wtorek, 23 grudnia, od 5:00 do 23:30. Sklepy pozostaną zamknięte od 24 do 26 grudnia" - podaje w komunikacie Jeronimo Martins Polska S.A., czyli Biedronka.

Dłużej będą czynne również m.in. sklepy Lidl.

"Lidl Polska wydłuża godziny otwarcia przed świętami - do 23 grudnia większość sklepów będzie czynna co najmniej do 23:00" - poinformowała sieć.

W niedzielę handlową, 21 grudnia, każdy Kaufland czynny jest do godz. 23:30. W poniedziałek 22 grudnia Kauflandy będą otwarte od godz 6:00 do 23:30, a we wtorek, 23 grudnia, od 6:00 do 23:00.

"Wigilia oddana, niedziela zabrana", "Święta? Nie dla pracowników"

Choć wydłużone godziny otwarcia sklepów są ułatwieniem w przedświątecznym okresie, warto zaplanować zakupy w ciągu dnia. Późne godziny pracy, szczególnie osób zatrudnionych w sieci Biedronka - w poniedziałek do 1 w nocy - spowodowały, że "Solidarność" rozpoczęła akcję protestacyjną.

"18 grudnia związkowcy rozdawali klientom ulotki z dołączonym opłatkiem przed jedną z Biedronek w Katowicach. W najbliższych dniach podobne akcje odbędą się także w innych miastach w Polsce" - poinformował NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dąbrowski.

Niedziele handlowe 2026

