Policja zatrzymała sprawcę nieudanego napadu na placówkę bankową w Andrychowie w Małopolsce. To 48-latek, mieszkaniec powiatu wadowickiego - informuje Maciej Sołtys, reporter RMF FM.

Policja po niespełna dobie zatrzymała napastnika (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Do nieudanego napadu na placówkę doszło w poniedziałek około godz. 17 w Andrychowie.

Napastnik wszedł do siedziby jednego z banków z przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania gotówki - wewnątrz były dwie pracownice.

Kobiety wycofały się na zaplecze i powiadomiły policję. W tym czasie mężczyzna opuścił budynek i uciekł. Mamy tu do czynienia z usiłowaniem rozboju. Nikomu nic się nie stało, pieniądze nie zostały skradzione - mówiła w poniedziałek asp. szt. Agnieszka Petek, rzeczniczka policji w Wadowicach.

Policja zorganizowała obławę. Nie minęły 24 godziny, gdy funkcjonariusze ujęli napastnika. To 48-latek, mieszkaniec powiatu wadowickiego.