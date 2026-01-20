To miejsce jeszcze niedawno było porośnięte gęstymi zaroślami, dziś zachwyca widokiem na Odrę, Jezioro Dąbie i północny Szczecin. Wzgórze przy ul. Górskiej na Stołczynie zmieniło się nie do poznania, a na jego zboczach znów królują winorośle.

Malowniczy punkt widokowy otoczony winnicami. Nowa atrakcja na Stołczynie w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Zaledwie kilka kroków od pętli tramwajowej "szóstki" na szczecińskim Gocławiu i nieopodal znanej Wieży Bismarcka, znajduje się wyjątkowe wzniesienie, które w ostatnich miesiącach przeszło prawdziwą metamorfozę. Przez lata miejsce to było niemal zapomniane - dzikie zarośla i wąska ścieżka skutecznie odstraszały spacerowiczów. Jednak od niedawna na Stołczynie można podziwiać panoramę Szczecina w zupełnie nowych warunkach.

Pierwszy etap budowy punktu widokowego właśnie się zakończył. Powstała wygodna, szeroka ścieżka z kruszywa naturalnego, która prowadzi na szczyt wzgórza.

Prawdziwą atrakcją są winorośle, które po latach przerwy znowu zdobią zbocza wzniesienia.

To jednak nie koniec zmian. W drugim etapie inwestycji planowane jest stworzenie nowego klombu na szczycie wzniesienia, który ma stać się centralnym punktem wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Nowa atrakcja na mapie Szczecina

Wzgórze na Stołczynie już teraz przyciąga spacerowiczów i miłośników pięknych widoków, a planowane kolejne etapy inwestycji zapowiadają, że miejsce to stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w północnej części Szczecina.