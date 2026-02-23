Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział złagodzenie podwyżek cen biletów miesięcznych dla mieszkańców. Mają być o 10 zł tańsze od pierwotnie planowej kwoty. Włodarz stolicy Małopolski podjął tę decyzję w związku z krytyką jego polityki i wizją referendum, w którym mieszkańcy będą mogli zabrać głos w sprawie odwołania go ze stanowiska.

Kraków: Prezydent Aleksander Miszalski zapowiada złagodznie podwyżek cen biletów miesięcznych dla mieszkańców (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

"Prezydent miasta, w którym pojawia się idea referendum, ma tylko dwa wyjścia. Albo odbiera to jako sygnał, że popełnił błędy - i to zarówno wprowadzając zbyt daleko idące rozwiązania oraz zaniedbując komunikację dotyczącą swoich decyzji - albo zamyka się w 'oblężonej twierdzy' i dochodzi do wniosku, że mylą się wszyscy inni tylko nie on" - napisał Aleksander Miszalski w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych.

Prezydent Krakowa wskazał, że debata dotycząca referendum w Krakowie jest dla niego sygnałem, że "poszliśmy o krok za daleko i nie poradziliśmy sobie z komunikowaniem naszej polityki".

Miszalski zapowiada, że miasto nie wycofa się z podwyżek cen biletów, ale zrobi gest w kierunku tych, "którzy najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej".

Prezydent chce zaproponować w rozporządzeniu bilet miesięczny dla mieszkańców za 99 zł, zamiast proponowanych 109 zł (obecnie kosztuje 90 zł).

Podobne zmiany mają objąć również inne bilety okresowe.