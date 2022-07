53-latek, który kilka dni temu w autobusie linii aglomeracyjnej 259 w podkrakowskim Czernichowie groził pistoletem najpierw kierowcy a potem pasażerom został aresztowany. Mężczyzna był nietrzeźwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 28 czerwca po g. 23. Jeden z pasażerów będąc w stanie upojenia alkoholowego przedmiotem przypominającym broń palną najpierw groził kierowcy, a następnie chodził po autobusie, zaczepiając pasażerów. Kiedy kierowca zatrzymał autobus na przystanku, zdołali z niego wyjść pasażerowie. Na kolejnym przystanku wysiadł agresor.

Policjanci znając rysopis sprawcy, po krótkich poszukiwaniach zatrzymali go i doprowadzili do aresztu. Broń, która miał przy sobie trafiła do biegłego balistyka, który stwierdzi, czy konieczne było pozwolenie na jej posiadanie.

Funkcjonariusze ustali, że tego samego dnia i w ten sam sposób mężczyzna groził jednemu z członków rodziny. W komisariacie 53-latek usłyszał dwa zarzuty kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, grożą mu trzy lata więzienia.