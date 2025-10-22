Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o rozbój i kradzież w krakowskim parku Jalu Kurka. W sumie poszukiwane były cztery osoby. Tożsamość trzech pozostałych też już jest znana policji.

/ Shutterstock

Wystarczyło kilka godzin, by krakowscy policjanci ustalili tożsamość sprawców rozboju, do którego doszło w parku Jalu Kurka.

W poniedziałek policja wysłała do mediów prośbę o pomoc w rozpowszechnieniu wizerunku czterech osób, które były poszukiwane. Jedna z nich została już zatrzymana. Tożsamość pozostałej trójki jest już ustalona.

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2025 roku w Parku Jalu Kurka. Według ustaleń śledczych nieznane osoby, używając przemocy wobec dwóch młodych mężczyzn, okradły ich z rzeczy osobistych.

Sprawcy po napadzie uciekli z miejsca zdarzenia, a poszkodowani natychmiast powiadomili policję.