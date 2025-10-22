Śródmiejscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 58-letniego obywatela Nigerii. Handlował narkotykami w centrum Warszawy. Jedną z transakcji przerwali mu funkcjonariusze. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono niemal 2 kilogramy marihuany i ponad pół miliona złotych, pochodzących z narkotykowego procederu. W tej sprawie zatrzymano również 54-letnią żonę mężczyzny, obywatelkę Polski.

Rodzinny narkobiznes zakończony przez śródmiejskich policjantów / Policja

Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl

Kilka dni temu policjanci przy Alei Solidarności zauważyli dwóch mężczyzn.

Jeden z nich dał drugiemu zawiniątko w zamian za pieniądze. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Zatrzymali 58-letniego obywatela Nigerii oraz 20-letniego obywatela Turcji. Przy starszym z nich znaleźli kilkanaście porcji marihuany, przygotowanej do sprzedaży. Z kolei przy młodszym znaleźli jedną porcję zakazanej substancji.

W momencie zatrzymania diler próbował uciekać policjantom, jednak już po kilku metrach został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Obaj mężczyźni trafili do komendy przy ulicy Wilczej.

Biznes rodzinny

58-letni obywatel Nigerii nie chciał wskazać swojego adresu zamieszkania oraz utrudniał działanie śledczych. Do tej sprawy włączyli się kryminalni z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego śródmiejskiej komendy. Jeszcze tego samego dnia ustalili adres podejrzanego.

Kryminalni zastali w mieszkaniu zaskoczoną 54-letnią obywatelkę Polski, żonę obywatela Nigerii. Została ona zatrzymana, a policjanci zabezpieczyli blisko 2 kilogramy marihuany, ponad pół miliona złotych oraz przedmioty, które wykorzystywane w przestępczym procederze. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta brała udział w przestępstwach, a duża kwota pieniędzy pochodziła ze sprzedaży środków zabronionych.

Rodzinny narkobiznes zakończony przez śródmiejskich policjantów / Policja

Zarzuty dla zatrzymanych

58-latek i 54-latka usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyźnie postawiono dodatkowo zarzut handlu zabronionymi substancjami. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 20-letni obywatel Turcji został objęty odrębnym postępowaniem.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście-Północ i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.