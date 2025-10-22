Sprawcy głośnego napadu na jubilera w Kępnie zatrzymani. Jak dowiedział się reporter RMF FM w ręce wielkopolskich policjantów wpadło 6 osób, które w maju tego roku dokonały zuchwałej kradzieży.

Sprawcy głośne napadu zatrzymani. Skoordynowana akcja w kilku lokalizacjach w kraju / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że to była skoordynowana akcja w kilku lokalizacjach w różnych miejscach w kraju.

W działaniach poza policjantami z komendy wojewódzkiej w Poznaniu udział wzięli też kontrterroryści z kilku miast wojewódzkich. Było podejrzenie, że zatrzymywane osoby mogą być uzbrojone. Następnie podejrzani trafili do Prokuratury Rejonowej w Kępnie, która prowadzi śledztwo w sprawie napadu.

Zuchwały napad w Kępnie

W połowie maja sprawcy podający się za policjantów zapukali do domu jubilera w Kępnie. Mieli elementy policyjnego umundurowania.

Powiedzieli, że prowadzą śledztwo i muszą przeszukać lokal. Podstępem dostali się do pracowni. Wcześniej skuli domowników. Skradli wyroby jubilerskie, szlachetne kamienie i metale warte ponad 200 tysięcy złotych. Potem odjechali.



