Puszcza Kampinoska to wyjątkowy kompleks leśny położony na północny zachód od Warszawy. Zajmuje znaczną część pradolin Wisły na Nizinie Mazowieckiej i stanowi jeden z najważniejszych obszarów przyrodniczych centralnej Polski. Bogata historia, unikalny krajobraz oraz różnorodność flory i fauny przyciągają tu zarówno miłośników natury, jak i pasjonatów historii.

Puszcza Kampinoska to rozległy kompleks leśny, którego większość znajduje się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

Obszar charakteryzuje się unikalnym krajobrazem z naprzemiennymi pasami wydm i bagien oraz bogatą florą i fauną, w tym rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

Puszcza ma bogatą historię, była miejscem ważnych wydarzeń historycznych i obecnie jest popularnym celem turystycznym z licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi.

Puszcza Kampinoska znajduje się w centralnej Polsce, na północny zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny Wisły na Nizinie Mazowieckiej, ograniczony od północy i wschodu korytem Wisły, od zachodu korytem Bzury, a od południa skarpą tarasu Równiny Łowicko-Błońskiej. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi około 670 km kwadratowych, z czego około 270 km kwadratowych zajmują lasy. Większość terenu należy obecnie do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Krajobraz Puszczy Kampinoskiej

Charakterystyczną cechą krajobrazu Puszczy Kampinoskiej jest równoleżnikowy układ pasowy, będący efektem działalności wód płynących przed czołem lądolodu w okresie zlodowacenia bałtyckiego. W pradolinie Wisły wyróżnić można kilka stref: koryto współczesnej Wisły, taras zalewowy, taras wydmowy, pasy wydmowe i bagienne oraz taras wysoki. Taras zalewowy, dawniej często zalewany przez powodzie, pokryty jest żyznymi glebami, co już od XI wieku przyciągało osadników. Właściwa puszcza rozciąga się na tarasie wydmowym, gdzie naprzemiennie występują pasy wydm i bagien. Wydmy, będące dawnymi piaszczystymi łachami, mają często kształt łukowy lub paraboliczny, a bagna i torfowiska zajmują tereny dawnych nurtów pra-Wisły.



Klimat i warunki przyrodnicze

Puszcza Kampinoska znajduje się pod wpływem klimatu nadmorskiego i kontynentalnego, a także sąsiedztwa Wisły i aglomeracji Warszawy. Charakteryzuje się specyficznymi warunkami klimatycznymi - chłodne lub ciepłe masy powietrza utrzymują się tu dłużej niż w samej Warszawie, wiatry są mniej odczuwalne, a wiosną i jesienią często występują mgły. Średnia roczna temperatura wynosi około 7,8 st. C, a opady - około 530 mm. Zróżnicowanie krajobrazu wpływa na lokalne warunki klimatyczne: na wydmach latem występują duże amplitudy temperatur, podczas gdy na bagnach powietrze jest chłodniejsze i wilgotniejsze.

Flora i fauna

W Puszczy Kampinoskiej dominują bory sosnowe rosnące na piaszczystych wydmach. Najstarsze drzewa mają ponad 200 lat i osiągają nawet 28 metrów wysokości. Większość drzewostanów ma jednak charakter monokulturowy, będąc efektem zalesiania. Lasy liściaste, takie jak olsy i łęgi, występują głównie na terenach bagiennych. W puszczy rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. chamedafne północna, wiśnia kwaśna czy brzoza czarna. W przeszłości sadzono tu również gatunki obce, takie jak dąb czerwony czy sosna smołowa.

Symbolem Puszczy Kampinoskiej jest łoś, który po wyginięciu został skutecznie reintrodukowany w 1951 roku. Podobnie przywrócono bobra, który zniknął z tych terenów w XIX wieku, a powrócił w latach 80. XX wieku. W puszczy żyją także inne ssaki, takie jak ryś euroazjatycki, wydra europejska, lis, jeleń, sarna, dzik, jenot, borsuk, a od 2013 roku także wilk szary. Wśród ptaków spotkać można bociana czarnego, bielika, żurawia, czaplę siwą oraz wiele innych gatunków. Fauna płazów i gadów jest również bogata, choć nie powiodła się próba reintrodukcji żółwia błotnego.



Dzieje Puszczy Kampinoskiej

Puszcza przez długi czas pozostawała dziewicza. Pierwsze osady pojawiły się w XV wieku, a w XVI wieku lasy weszły w skład majątków królewskich. Od 1590 roku stanowiły królewszczyznę, a ich eksploatacja przynosiła dochód do skarbu publicznego. W XVIII wieku intensywna eksploatacja doprowadziła do znacznych zniszczeń. Puszcza była miejscem polowań królów, a także areną ważnych wydarzeń historycznych, takich jak przemarsz wojsk pod Grunwald w 1410 roku, działania powstańcze czy walki podczas II wojny światowej. W XIX wieku przeprowadzono meliorację bagien i dalszą wycinkę lasów. W okresie międzywojennym pojawiły się pierwsze rezerwaty, a po II wojnie światowej utworzono Kampinoski Park Narodowy w 1959 roku.



Ochrona przyrody

Kampinoski Park Narodowy obejmuje 22 obszary ochrony ścisłej, co stanowi 12 proc. jego powierzchni. Pozostała część to obszary ochrony częściowej i krajobrazowej. Park otoczony jest otuliną o powierzchni ponad 37 tys. hektarów. Od 2000 roku obszar ten jest Rezerwatem Biosfery "Puszcza Kampinoska" i został uznany przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o znaczeniu europejskim.

Turystyka

Puszcza Kampinoska jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Przez jej teren prowadzą liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, w tym Kampinoski Szlak Rowerowy oraz ścieżki dydaktyczne, które umożliwiają poznanie bogactwa przyrodniczego i historycznego tego wyjątkowego miejsca.

