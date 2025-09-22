Tramwaje wróciły na rynek w Chorzowie. Na początku czerwca po zamknięciu estakady, która przebiega nad rynkiem, ruch tramwajowy został całkowicie w tym miejscu wstrzymany. Teraz częściowo udało się go wznowić.

Dobra informacja dla mieszkańców. 

Od 22 września linia tramwajowa nr 11 będzie kursować od Centrum Przesiadkowego na Zawodziu w Katowicach aż do rynku w Chorzowie. 

Tramwaje nadal nie mogą przejechać pod estakadą ani pod wiaduktem nad linią kolejową, więc wybudowane zostało  połączenie torowe, dzięki któremu tramwaje dwukierunkowe jadące z Katowic mogą dojechać do chorzowskiego rynku, następnie tym samym torem wrócić i ponownie na wysokości Teatru Rozrywki zmienić tor na prowadzący w kierunku Katowic. 

Ta zmiana zapewnia możliwość przemieszczania się pasażerów pomiędzy Katowicami a Chorzowem z częstotliwością co 15 minut. 

Zmiana była planowana na początek października, jednak dzięki sprawnemu zakończeniu wszystkich prac, wchodzi w życie wcześniej.

