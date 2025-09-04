Kolorowe schody przy ulicy Tatrzańskiej w Krakowie nie wyglądają już tak, jak pamiętali je mieszkańcy. Nieznany sprawca przemalował je na biało-czerwono. Sprawa została zgłoszona policji – poinformował w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Piotr Subik z krakowskiego magistratu.

Kolorowe schody są miejscem chętnie odwiedzanym w Krakowie / Shutterstock

Kolorowe schody są miejscem, w którym mieszkańcy i odwiedzający Kraków turyści często robią sobie zdjęcia. Ich stan od miesięcy nie był jednak najlepszy - farba się wytarła, co sprawiało, że schody wyglądały na zaniedbane.

Ktoś postanowił to zmienić, chwycił za spray i przemalował schody na biało-czerwono. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło do Zarządu Dróg Miasta Krakowa 2 września.

Dziś fakt bezprawnego pomalowania schodów został zgłoszony policji, analogicznie do sytuacji, kiedy policji zgłaszane są np. sprawy związane z nielegalnym graffiti. Schody będą w najbliższym czasie myte przez pracowników MPO - przekazał rano rozmowie z "Gazetą Krakowską" Piotr Subik z krakowskiego magistratu.

Dziennikarze Polsat News przekazali, że sprzątanie schodów już ruszyło... problem w tym, że w jego wyniku stopnie są po prostu szare.

Odnowione w 2021 roku

Kolorowe schody z Podgórza zostały odnowione w 2021 roku. Był to efekt realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020. Stopnie zyskały wówczas żywe barwy, a na co drugim z nich pojawiły się nowe cytaty - pisarzy, pisarek, twórców związanych z Podgórzem i Krakowem.

Schody pomalowano w 2013 roku w ramach festiwalu sztuki współczesnej w przestrzeni miasta ArtBoom. Od tego czasu są często wymieniane w różnych zestawieniach jako nietypowa atrakcja Krakowa.



