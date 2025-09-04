W Krakowie rośnie liczba zawieranych małżeństw. Tylko od stycznia do końca sierpnia tego roku aż 1371 par zdecydowało się na ślub cywilny w stolicy Małopolski. Coraz częściej zakochani wybierają przy tym nietypowe miejsca na ceremonię – barki na Wiśle, muzea czy teatry.

Ślubny boom w Krakowie trwa / Shutterstock

Tylko w sierpniu ślub cywilny w Krakowie zawarły 327 pary - to niemal o 100 więcej niż w tym samym miesiącu 2024 roku. Z roku na rok rośnie również udział ślubów cywilnych w ogólnej liczbie zawieranych małżeństw.

W 2024 roku odbyły się 2044 ceremonie cywilne, przy 855 ślubach konkordatowych. Jeszcze w 2019 roku dominowały uroczystości kościelne.

Śluby na Wiśle i na kopcu Kościuszki

Coraz więcej par decyduje się na zawarcie małżeństwa w plenerze lub wyjątkowych lokalizacjach.

W Krakowie ceremonie odbywają się m.in. na kopcu Kościuszki, w Willi Decjusza, Dworku Białoprądnickim czy na barkach przy Wawelu.

Łącznie odnotowano niemal 180 ślubów przeprowadzonych poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Warto jednak pamiętać, że ślubu plenerowego nie można zorganizować wszędzie. Zgodnie z przepisami tego typu uroczystość musi uzyskać zgodę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Miejsce ceremonii musi być też bezpieczne oraz zapewniać godny i uroczysty charakter wydarzenia.

Zakochani z całego świata wybierają Kraków

Kraków przyciąga nie tylko polskie pary. Coraz częściej na zawarcie związku małżeńskiego pod Wawelem decydują się zakochani z zagranicy.

Jak informuje krakow.pl, tylko w tym roku ślub w mieście wzięło już 263 cudzoziemców. Najwięcej pochodziło z Ukrainy, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch, ale nie zabrakło też par z odległych zakątków świata, takich jak Korea Południowa, Zimbabwe, Ghana czy Peru.

Kraków pionierem w obsłudze nowożeńców

Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom nowożeńców również w sferze organizacyjnej. Jako jedyne duże miasto w Polsce umożliwia rezerwację terminu ślubu online - przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

System dostępny jest na stronie: ustalterminslubu.um.krakow.pl/terminarzslubow

Autor: Maciej Sołtys