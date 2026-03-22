W nocy z piątku na sobotę strażnicy miejscy zauważyli kobietę leżącą na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Poszkodowana miała zostać pobita i spryskana gazem pieprzowym. "Miała rozerwane ucho" – podali strażnicy. Tej nocy ich interwencje były konieczne jeszcze w kilku przypadkach.

W nocy z piątku na sobotę na Rynku Głównym w Krakowie strażnicy miejscy interweniowali wobec brutalnego pobicia kobiety, która została spryskana gazem pieprzowym i doznała poważnych obrażeń.

Tylko tej jednej nocy straż miejska odnotowała 141 wykroczeń, nałożyła 69 mandatów i skierowała 19 spraw do sądu.

Według relacji świadków, kobieta została zaatakowana przez kilka osób. Napastnicy uderzyli ją w twarz i spryskali gazem pieprzowym. Po zdarzeniu kobieta leżała na płycie rynku.

Strażnicy miejscy przeprowadzili poszkodowaną na komisariat, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. "W związku z tym, iż uskarżała się na ból nosa, głowy oraz z uwagi na fakt, że miała rozerwane ucho, na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął kobietę" - pisze straż miejska Krakowa.

Gaz użyty też na Szewskiej

Funkcjonariusze poinformowali też, że w trakcie patrolu na Rynku Głównym zauważyli osoby, które goniły się po ul. Szewskiej i rozpylały gaz pieprzowy. Widząc służby, grupa się rozbiegła. Strażnikom udało się jednak złapać dwóch mężczyzn - policja ukarała ich mandatami.

Straż miejska interweniowała też przy fontannie, gdzie młode osoby piły alkohol. Okazało się, że najmłodsza z nich miała zaledwie 13 lat.

Strażnicy udzielili także pomocy straży pożarnej przy zabezpieczeniu odpadającego gzymsu z kamienicy przy ul. Grodzkiej.

Nocne życie Krakowa pełne wykroczeń

W sumie z piątku na sobotę straż miejska stwierdziła 141 wykroczeń, nałożono 69 mandatów karnych, pouczono 53 osoby, a w 19 przypadkach skierowano sprawy do sądu. Główne interwencje dotyczyły zakłócania porządku i spoczynku nocnego, naruszania przepisów tzw. "uchwały antyhałasowej", spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania oraz naruszania przepisów dotyczących parków kulturowych "Stare Miasto" i "Kazimierz ze Stradomiem". Strażnicy zwracali także uwagę na nielegalny handel, występy uliczne bez zezwoleń oraz nieuprawnione reklamowanie działalności.