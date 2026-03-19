Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się kolejnych istotnych zmian w zasadach płatnego parkowania. Prezydent miasta, Aleksander Miszalski, zaproponował nowe rozwiązania, które mają ułatwić życie kierowcom. Najważniejsze z nich to zniesienie opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej w niedziele w podstrefie A oraz rozszerzenie katalogu dni wolnych od opłat w całej strefie. W nocy ze środy na czwartek radni przyjęli propozycje prezydenta.
W nocy ze środy na czwartek radni poparli pomysł Miszalskiego i zdecydowali, że posiadacze Karty Krakowskiej będą mogli parkować za darmo w niedziele w podstrefie A. Już teraz osoby posiadające tę kartę korzystają z niższych stawek za parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania.
Przypomnijmy, że do uzyskania Karty Krakowskiej uprawnione są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta lub rozliczające podatek dochodowy w Krakowie.
Nowe przepisy przewidują także rozszerzenie listy dni, w których parkowanie w strefie będzie bezpłatne.
Obejmą one następujące dni w roku:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Pracy
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Zielone Świątki
- Boże Ciało
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Nowe zasady zaczną obowiązywać 30 kwietnia.
Zmiany mają ułatwić korzystanie z parkowania w OPP i wyeliminować niejasności związane z opłatami w dni świąteczne. Jak podkreślają władze miasta, obecny system bywa nieintuicyjny dla kierowców.
"Sytuacja, w której w niektóre dni ustawowo wolne od pracy (niebędące niedzielą) opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania jest pobierana, a w inne nie - jest nieintuicyjna, wobec czego konieczne jest dokonanie korekty" - czytamy w uzasadnieniu zmian.
W ramach nowych przepisów, kierowcy będą mieli 10 minut od zajęcia miejsca postojowego na wniesienie opłaty. Do tej pory było to 7 minut. Przekroczenie tego czasu lub pozostawienie auta dłużej niż określono na bilecie z parkometru, będzie traktowane jako brak opłaty.
Celem nowych regulacji jest uproszczenie zasad i zwiększenie komfortu mieszkańców oraz przyjezdnych korzystających z miejskich parkingów.
Prezydent Miszalski z nowymi pomysłami idzie jak burza. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformował o tym, że wie jak rozwiązać problem nieprawidłowo parkujących samochodów na ul. Długiej, które notorycznie blokowały ruch tramwajowy.
Na przełomie kwietnia i maja na ulicy Długiej mają pojawić się nowe zasady parkowania.
Warto też przypomnieć, że w Krakowie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Podpisy zostały złożone w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.
Jeśli wniosek o przeprowadzenie referendum spełni wszystkie wymogi formalne, to głosowanie w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie maja.