W Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczął się 54. Karnawał Góralski – jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w Polsce. W dniach od 5 do 8 lutego miejscowość zamienia się w prawdziwe centrum góralskiej tradycji.

Inauguracja Karnawału odbyła się w wyjątkowy sposób - przez Bukowinę Tatrzańską przejechały dziesiątki powozów zaprzężonych w piękne konie.

Uczestnicy, ubrani w tradycyjne stroje, śpiewali i grali, wypełniając całą miejscowość radosną atmosferą.

Konkursy, występy i widowiskowe zawody

Centralnym miejscem Karnawału pozostaje Bukowiański Dom Ludowy. To właśnie tutaj prezentują się najlepsze grupy kolędnicze z całej Polski oraz zespoły regionalne, które rywalizują w prestiżowych konkursach.

Program wydarzenia łączy elementy artystycznej rywalizacji z autentycznym przekazem tradycji ludowej.

W ramach tegorocznego Karnawału zaplanowano między innymi:

ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych,

Konkurs Tańca Zbójnickiego,

Popisy Par Tanecznych,

widowiskowe Kumoterki - jedną z najbardziej charakterystycznych i efektownych konkurencji zimowych w regionie.

Karnawał Góralski to nie tylko konkursy i występy, ale także okazja do spotkań, wspólnej zabawy i pielęgnowania dziedzictwa regionu.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko prezentację góralskiego folkloru, ale również integrację społeczności oraz przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

W Bukowinie Tatrzańskiej przez najbliższe dni nie zabraknie emocji, muzyki, tańca i sportowych zmagań. To wyjątkowa okazja, by poczuć niepowtarzalny klimat góralskiego karnawału i zobaczyć, jak żywe są tradycje Podhala.

Karnawał potrwa do 8 lutego.