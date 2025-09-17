Mieszkańcy Krakowa informowali o niecodziennej sytuacji. Po mieście swobodnie biegał kangur. Doniesienia o nietypowym gościu pojawiły się w mediach społecznościowych, a służby je potwierdziły. Tuż po godz. 17:00 kangura udało się złapać.

Kangur biega po Krakowie / fot. Ignacy - słuchacz / RMF FM

Jak wynikało z relacji mieszkańców, kangur był widziany w różnych częściach miasta. Zwierzę przemieszczało się szybko i było wyraźnie zdezorientowane. Policja apelowało o zachowanie ostrożności i niepodejmowanie prób samodzielnego łapania kangura.

Funkcjonariusze współpracowali z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, które koordynowało działania mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia.

Tuż po godz. 17:00 kangur został złapany przez policjantów. Funkcjonariusze schwytali zwierzę w okolicy Osiedla Złotej Jesieni.

Według naszych ustaleń zwierzę miało kilka dni temu uciec z jednej z hodowli w miejscowości powiecie krakowskim - przekazał RMF FM młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.

Kangur w Krakowie (film: Ignacy - słuchacz) RMF FM

Na szczęście nie odnotowano żadnych incydentów związanych z obecnością kangura w mieście. Służby zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zwierzę bezpiecznie wróciło pod opiekę specjalistów.