Dwóch 17-latków z Szanghaju zostało zobowiązanych przez sąd do zapłaty 2,2 mln juanów (ponad 1 100 000 złotych) odszkodowania po tym, jak oddali mocz do garnka z potrawą w znanej sieci restauracji Haidilao. Skandal wywołał falę krytyki i zmusił firmę do wypłaty rekompensat tysiącom klientów.

Do incydentu doszło w lutym 2025 roku w szanghajskiej filii jednej z największych chińskich sieci restauracji serwujących hotpot - Haidilao. Dwóch nastolatków, będących pod wpływem alkoholu, postanowiło nagrać swój wybryk i opublikować film w internecie. Na nagraniu widać, jak oddają mocz do garnka z potrawą, która miała być podana klientom.

Wysokie odszkodowanie

Sprawa szybko trafiła do sądu, gdzie rozpatrywano nie tylko sam incydent i związane z nim naruszenie prawa, ale także poważne szkody wizerunkowe. Sąd w Szanghaju uznał, że działania nastolatków doprowadziły do zanieczyszczenia sprzętu kuchennego oraz wywołały "silny dyskomfort wśród opinii publicznej".

Dodatkowo, rodzice nastolatków zostali zobowiązani do pokrycia odszkodowania, ponieważ nie wywiązali się z obowiązku opieki nad swoimi dziećmi.

Łączna kwota zasądzona przez sąd wyniosła 2,2 mln juanów, czyli ponad 1,1 mln zł.

Rekompensata restauracji

Restauracja Haidilao, mimo braku dowodów na to, że zanieczyszczona potrawa została podana klientom, zdecydowała się na szeroko zakrojone działania naprawcze.

Firma zaoferowała pełny zwrot kosztów oraz dodatkową rekompensatę pieniężną ponad 4000 klientów, którzy odwiedzili lokal w dniach po incydencie. Wymieniono także cały sprzęt kuchenny do przygotowania hotpotu i przeprowadzono gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję.