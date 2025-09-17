Nowy system informowania o planowanych wycinkach drzew wchodzi w życie w Krakowie. Miasto tłumaczy to licznymi apelami o większą transparentność i dostępność informacji w tym zakresie. Od teraz informacje o drzewach przeznaczonych do usunięcia będą dostępne bezpośrednio w terenie wraz z opisem w ramach jakich działań są prowadzone.

W Krakowie wchodzi w życie nowy system informujący o wycince drzew (Zdjęcie ilustracyjne) / INGO WAGNER/DPA / PAP

Tablice informacyjne będą umieszczane bezpośrednio na drzewach zakwalifikowanych do usunięcia. To nowość, która będzie dostępna w dwóch wersjach, rozróżniających powód złożenie wniosku o wycinkę. Jednym z nich jest stan zdrowia drzewa, a drugim przyczyny inwestycyjne.

Każda jednostka miejska odpowiedzialna za prowadzenie wycinki będzie zobowiązana do stosowania tych oznaczeń. Tablice są edytowalne, tak aby mogło się znaleźć na nich logo danej jednostki oraz nazwa inwestycji, w ramach której prowadzona jest wycinka.

Znaczniki będą przymocowane do drzewa na wysokości 1,5-2 metrów biodegradowalną taśmą, co ma zapewnić ich trwałość i czytelność. Dla większych wycinek - przy wycinkach inwestycyjnych obejmujących więcej niż 20 szt. drzew - informacje będą podawane w sposób spójny dla wszystkich jednostek i spółek poprzez miejskie kanały komunikacji.

Informacje muszą pozostać widoczne przez co najmniej miesiąc.

Dotychczas wykaz wycinek publikowany był jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dwa powody wycinek

Jak informują władze Krakowa, wycinki prowadzone są z dwóch różnych powodów:

fitosanitarnych - gdy drzewo jest w złym stanie zdrowotnym i ze względu na miejsce, w którym rośnie, może stwarzać zagrożenie. Tablica informacyjna pojawi się na drzewie na etapie składania wniosku o wycinkę

- gdy drzewo jest w złym stanie zdrowotnym i ze względu na miejsce, w którym rośnie, może stwarzać zagrożenie. Tablica informacyjna pojawi się na drzewie na etapie składania wniosku o wycinkę inwestycyjnych - gdy wycinka jest niezbędna w związku z prowadzoną inwestycją. Informacja pojawi się na drzewie lub w obszarze planowanej wycinki, nie później niż po uzyskaniu decyzji na wycinkę. W przypadku wycinki, która będzie obejmować więcej niż 20 szt. drzew, informacja taka będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez miejskie media na www.krakow.pl

Wycinki fitosanitarne nie obejmują wszystkich chorych drzew - decyzja o usunięciu zależy od oceny ryzyka i lokalizacji drzewa. Drzewa zagrażające ludziom, np. przy ławkach czy placach zabaw, są usuwane, natomiast te oddalone od zabudowań mogą pozostać. Wycinka jest ostatecznością i trudną decyzją - piszą władze stolicy Małopolski. Przy inwestycjach miasto stara się dostosować projekty do istniejącej zieleni lub przesadzać drzewa, jeśli to możliwe.