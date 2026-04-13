Nowa linia tramwajowa w Krakowie coraz bliżej realizacji. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową, która otwiera drogę do rozpoczęcia prac nad przedłużeniem trasy w kierunku przystanku kolejowego SKA Kraków Piastów. To ważny krok w stronę poprawy komunikacji miejskiej i integracji różnych środków transportu.

/ krakow.pl /

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową, która umożliwia miastu rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego odcinka linii tramwajowej.

Przedłużenie trasy ma połączyć istniejącą pętlę na Osiedlu Piastów z przystankiem kolejowym "Kraków Piastów". Jak podkreślają władze miasta, inwestycja jest priorytetowa i ma na celu ułatwienie przesiadek między koleją a tramwajem.



Kolejny krok - przetarg na projekt budowlany

Po odebraniu od wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach, miasto planuje niezwłocznie przystąpić do przygotowań do przetargu na sporządzenie projektu budowlanego.

Dokumentacja obejmie nie tylko projekt linii tramwajowej, ale także niezbędny układ drogowy oraz dojścia do peronów.



Szczegóły nowej inwestycji

Projekt zakłada, że nowa linia tramwajowa będzie przebiegać po wschodniej stronie ulicy Piasta Kołodzieja. Dzięki temu mieszkańcy zyskają wygodny dostęp do przystanku kolejowego, co znacząco ułatwi codzienne podróże po mieście i regionie.



Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest budowa parkingu Park&Ride. Planowany parking znajduje się na terenie gminy Zielonki, dlatego konieczne będzie zawarcie odpowiedniego porozumienia.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, "stanie się to po przeprowadzeniu analiz dotyczących m.in. zajętości terenu, wpływu na sieci infrastruktury gazowej czy ekonomicznych".



Celem całej inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz integracja różnych środków transportu. Nowa linia tramwajowa ma ułatwić przesiadki między koleją a tramwajem, co przełoży się na większy komfort podróżowania dla mieszkańców Krakowa i okolic.