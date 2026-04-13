Polska firma technologiczna Roltec zainwestuje blisko 630 milionów złotych w budowę nowoczesnej fabryki paneli fotowoltaicznych w podwrocławskiej gminie Miękinia (woj. dolnośląskie). W nowym zakładzie, który powstanie w miejscowości Krępice, zatrudnienie znajdzie co najmniej 200 osób.

Tereny inwestycje w gminie Miękinia ( woj. dolnośląskie) to obszary o powierzchni około 400 ha. z kompletą infrastrukturą. Teren był przygotowywany m.in. pod inwestycję amerykańskiego Intela, który ostatecznie w połowie ubiegłego roku poinformował, że rezygnuje z budowy fabryk w Niemczech i w Polsce.

Firma Roltec, która otrzymała już decyzję o wsparciu inwestycji z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, chce wybudować w gminie Miękinia zakład produkcji paneli fotowoltaicznych w technologii cienkowarstwowej.

Wartość tej inwestycji to co najmniej 628 mln zł – podała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Nowe miejsca pracy i rozwój regionu

Fabryka zostanie wybudowana na niemal 17-hektarowej działce w miejscowości Krępice.

W nowym zakładzie powstanie co najmniej 200 miejsc pracy, co znacząco wpłynie na lokalny rynek pracy i rozwój gospodarczy regionu.

Roltec rozwija własne zaplecze laboratoryjne i produkcyjne, stawiając na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie fotowoltaiki.