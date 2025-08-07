To prawdziwa gratka dla miłośników literatury fantasy i kolekcjonerów książek! W Wielkiej Brytanii na aukcji sprzedano pierwsze wydanie kultowego "Hobbita" J.R.R. Tolkiena za zawrotną sumę aż 43 tysięcy funtów. To czterokrotnie więcej niż zakładali eksperci. O niezwykłym wydarzeniu poinformował portal dziennika "Guardian".

Pierwsze wydanie "Hobbita” zachwyca jasnozieloną oprawą i ilustracjami samego Tolkiena / Bournemouth News/Shutterstock / East News

Aukcyjny sukces - "Hobbit" bije rekordy

Pierwsze wydanie "Hobbita" trafiło w ręce prywatnego kolekcjonera z Wielkiej Brytanii, który zapłacił za nie aż 43 tysiące funtów. Cena ta aż czterokrotnie przewyższyła wcześniejsze szacunki specjalistów, co pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się dziś literackie białe kruki.

Wydany po raz pierwszy w 1937 roku "Hobbit" doczekał się nakładu zaledwie 1500 egzemplarzy. Jak podkreślają eksperci z domu aukcyjnego Auctioneum, do naszych czasów przetrwało jedynie kilkaset sztuk tej wyjątkowej edycji. Książka, która właśnie zmieniła właściciela, zachwyca jasnozieloną oprawą i ilustracjami samego Tolkiena. Taki egzemplarz to marzenie każdego fana Śródziemia i kolekcjonera.

Niezwykła historia egzemplarza

Sprzedana książka przez lata spoczywała w bibliotece rodziny znanego botanika Huberta Priestleya, starszego brata słynnego badacza Antarktyki, sir Raymonda Edwarda Priestleya. Co ciekawe, istnieje spore prawdopodobieństwo, że Hubert Priestley osobiście znał autora "Hobbita". Obaj bowiem prowadzili korespondencję z C.S. Lewisem, autorem równie legendarnego cyklu "Opowieści z Narnii". To właśnie takie niuanse i bogata historia przedmiotu dodatkowo podnoszą jego wartość i wyjątkowość.

"Hobbit" - fenomen na światową skalę

Pierwsze wydanie "Hobbita" od lat należy do najbardziej pożądanych pozycji wśród kolekcjonerów. W 2015 roku inny egzemplarz tej samej edycji, wzbogacony o odręczną notatkę Tolkiena napisaną w języku elfów, został sprzedany za aż 137 tysięcy funtów. Nic dziwnego - powieść Tolkiena od premiery nieprzerwanie fascynuje czytelników na całym świecie. Szacuje się, że do dziś sprzedano ponad 100 milionów egzemplarzy "Hobbita" w różnych językach.

Choć od pierwszego wydania "Hobbita" minęło już niemal dziewięć dekad, powieść Tolkiena nie traci na popularności. Dla wielu to właśnie od tej książki rozpoczęła się życiowa przygoda z fantastyką. Dziś "Hobbit" jest nie tylko literackim arcydziełem, ale także symbolem dzieciństwa i inspiracją dla kolejnych pokoleń czytelników oraz twórców.