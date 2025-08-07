​Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot o wartości 20 euro. Początkowo zamierzano użyć jedynie jej francuskiego nazwiska. Po protestach i reakcji polskich władz jest szansa na zmianę.

​Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot o wartości 20 euro / Shutterstock

Nowe banknoty euro

Jak poinformowało Politico, Europejski Bank Centralny (EBC) zamierza wprowadzić do obiegu nową serię banknotów euro. Istnieją dwie koncepcje motywów graficznych, które mają pojawić się na pieniądzach. Jeden z nich to Rzeki i Ptaki, a drugi to Kultura Europejska.

W ramach tej drugiej wersji na banknocie o wartości 20 euro miałaby pojawić się Maria Skłodowska-Curie. EBC początkowo zamierzał użyć francuskiego zapisu nazwiska noblistki, czyli Marie Curie.

Reakcje

Brak uwzględnienia w projekcie banknotu panieńskiego, polskiego nazwiska uczonej wywołał stanowcze reakcje Polaków i nie tylko. Protestować mieli polscy europarlamentarzyści i dyplomaci pracujący w Brukseli, a nawet osoby spoza naszego kraju, które fakt używania przez Skłodowską-Curie również panieńskiego nazwiska uznają za feministyczne przesłanie, które powinno być uwzględniane.

Sprawa doczekała się nawet stanowiska polskich władz. Listy do prezes EBC Christine Lagarde napisali prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oraz minister nauki Marcin Kulasek.

Wybór pełnego imienia i nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro to nie tylko kwestia formalna - to także symbol uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa. Musimy pamiętać o korzeniach i walczyć o widoczność polskiego wkładu w światowe osiągnięcia naukowe — podkreślił w cytowanym na stronie resortu nauki liście minister Marcin Kulasek.

W komunikacie ministerstwa możemy też przeczytać:

Decyzja o użyciu nazwiska »Curie« lub francuskiego zapisu »Marie Curie« jest w zgodnej ocenie uczestników oraz komentatorów życia publicznego umniejszającą polski wkład w europejskie dziedzictwo oraz tożsamość naukową uczonej. Warto zaznaczyć również, że inne postacie historyczne, które mają się znaleźć na banknotach euro, takie jak Miguel de Cervantes czy Ludwig van Beethoven, zachowały swoje oryginalne imiona i nazwiska, co dodatkowo podkreśla nierówne traktowanie polskiej noblistki

Korekta zapisu

Po tych protestach EBC dokonał korekty. Aktualnie na stronie instytucji polska noblistka jest określona jako Marie Curie (z domu Skłodowska).

Zmiana nie jest jednak pewna. EBC konsultuje się w tej sprawie z potomkami noblistki oraz Instytutem Curie w Paryżu. Ostateczna decyzja o zapisie jej nazwiska ma zapaść, jeśli Kultura Europejska oficjalnie zostanie wybrana jako motyw banknotów. O tym, która wersja banknotów ma zostać przygotowana, dowiemy się do końca przyszłego roku.



