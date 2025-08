Twórcy filmu "Lalka" ogłosili nowy casting - tym razem poszukiwani są francuskojęzyczni statyści do scen kręconych we Wrocławiu i Warszawie. Liczy się autentyczność i naturalne piękno. Zero tatuaży, tipsów, przedłużanych włosów czy ingerencji kosmetycznych. Twórcy chcą jak najwierniej oddać realia XIX-wiecznej Warszawy i europejskich salonów, dlatego szukają twarzy, które nie potrzebują upiększeń. To zaproszenie dla wszystkich, którzy odnajdują się w klasycznej estetyce i chcą choć na chwilę cofnąć się w czasie. Oto wymagania.

Nowa ekranizacja "Lalki" Prusa. TVP rezygnuje Zdjęcia do nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa ruszyły w lipcu - powstaje jedynie film, gdyż Telewizja Polska zrezygnowała z realizacji serialu. Reżyseruje Maciej Kawulski, a w głównych rolach zobaczymy Kamilę Urzędowską (Izabela Łęcka), Marcina Dorocińskiego (Stanisław Wokulski) oraz Marka Kondrata (Ignacy Rzecki). Producentem i scenarzystą "Lalki" jest Radosław Drabik, autorem zdjęć - Piotr Sobociński. Obecnie twórcy poszukują osób francuskojęzycznych (18+), które chciałyby wziąć udział w zdjęciach realizowanych we Wrocławiu oraz w Warszawie. W mediach społecznościowych ogłosili daty castingów i wymagania, jakie trzeba spełnić. Casting do "Lalki": Gdzie i kiedy? Wrocław : zdjęcia zaplanowano na 25 sierpnia, przymiarki odbędą się między 19 a 22 sierpnia (do wyboru jeden dzień).

: zdjęcia zaplanowano na 25 sierpnia, przymiarki odbędą się między 19 a 22 sierpnia (do wyboru jeden dzień). Warszawa: zdjęcia odbędą się 17 września. Wynagrodzenie: Statyści otrzymają 300 zł za dzień zdjęciowy, a za przymiarki dodatkowe 50 proc. tej stawki. Jak się zgłosić? Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: ewelina.wika@podtytulem.pl

Tytuł maila powinien zawierać lokalizację: "FRANCUSKI WROCŁAW"

"FRANCUSKI WARSZAWA" W treści maila należy podać: imię i nazwisko

wiek

numer telefonu

miejscowość zamieszkania

wymiary: wzrost, klatka, pas, biodra, rozmiar ubrania i buta

dodatkowo dla panów: obwód kołnierzyka i głowy Załączniki: zdjęcie twarzy (portretowe selfie w świetle dziennym, bez makijażu, bez filtrów, bez nakrycia głowy)

zdjęcie sylwetki (również z dnia zgłoszenia)

panowie dodatkowo zdjęcie z profilu Uwaga! Kandydaci proszeni są również o przesłanie krótkiej wizytówki po francusku jako linku do YouTube. Casting do "Lalki". Wymagania Ze względu na realia historyczne przedstawiane w filmie obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące wyglądu. Wspólne dla wszystkich: brak widocznych tatuaży

brak kolczyków w nosie, brwiach, ustach

naturalny kolor włosów (bez farb i odrostów) Panowie: fryzury strzyżone wyłącznie nożyczkami, nie maszynką

brak podgolonych boków

mogą być baki i wąsy

dopuszczalne brody, ale nie współczesne "barberowe" style Panie: brak makijażu permanentnego, doklejanych rzęs, sztucznych paznokci

naturalne paznokcie, bez lakierów

włosy w naturalnych kolorach, bez balejaży, pasemek, czerwieni i tlenionych blondów

odpowiednia długość włosów: najlepiej za ramiona, maksymalnie do połowy pleców

włosy do pasa oraz grzywki są niedozwolone To wyjątkowa okazja, by znaleźć się na planie filmowym i współtworzyć ekranizację klasyki polskiej literatury. Jeśli znasz język francuski i spełniasz warunki - nie zwlekaj, zgłoś się!