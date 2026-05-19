Historyczny dworzec w Olkuszu przejdzie całkowitą metamorfozę. Zaplanowano remont zarówno elewacji XIX-wiecznego budynku, jak i jego wnętrza oraz najbliższego otoczenia. Pasażerowie skorzystają z odnowionego dworca już latem przyszłego roku.

Dworzec w Olkuszu (zdjęcie z 2019 r.) / Łukasz Gągulski / PAP

PKP podpisały umowę na remont zabytkowego dworca w Olkuszu (woj. małopolskie).

Koszt prac wyniesie 11 mln zł, a koniec zaplanowano na lato przyszłego roku.

Obiekt zyska nowoczesne wnętrza i liczne udogodnienia.

Remont dworca w Olkuszu. Jaki jest plan prac?

Olkuski dworzec odzyska dawny blask - PKP podpisały umowę na remont XIX-wiecznego budynku. Odnowiona zostanie zarówno zewnętrzna elewacja, jak i wnętrze oraz bezpośrednie otoczenie stacji. Gmach zachowa swoje walory historyczne, a jednocześnie zostanie dostosowany do dzisiejszych standardów.

Na parterze powstanie hol główny, poczekalnia oraz ogólnodostępne toalety. Przewidziano także windę oraz nową klatkę schodową. Część parteru przeznaczono pod najem. Lokale będą dostępne z zewnątrz obiektu oraz z holu.

Z kolei na pierwszym piętrze znajdą lokale usługowe na wynajem, serwerownia i pomieszczenie gospodarcze. Na drugim piętrze zaplanowano pomieszczenia techniczne.

Co ważne, plan zakłada usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie obiektu do potrzeb seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z dziećmi. Dworzec zyska także systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.

Wizualizacja dworca w Olkuszu po remoncie / PKP

Kolejny etap zmian na kolei w Małopolsce

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że przebudowa dworca w Olkuszu jest następną inwestycją kolejową w tym mieście - w ubiegłym roku tamtejsza stacja m.in. zyskała nowe perony i przejście pod torami z windą.

"Działania te wpisane są w szerszy plan prowadzący do tego, by kolej była pierwszym wyborem transportowym Polaków" - zaznaczył Klimczak, cytowany w komunikacie PKP.

Remont zostanie dofinansowany ze środków z budżetu państwa i pochłonie około 11 mln zł brutto. Obiekt planowo ma zostać udostępniony dla pasażerów latem przyszłego roku.