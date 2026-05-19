Wojska rosyjskie w dniach 19-21 maja prowadzą ćwiczenia dotyczące "przygotowania i użycia sił jądrowych w warunkach zagrożenia agresją" - informuje resort obrony w Moskwie. W manewrach weźmie udział 64 tys. żołnierzy oraz 7,8 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Wojska rosyjskie w dniach 19-21 maja prowadzą ćwiczenia dotyczące "przygotowania i użycia sił jądrowych w warunkach zagrożenia agresją" (zdjęcie ilustracyjne) / DIMITAR DILKOFF/AFP / East News

Rosyjskie siły nuklearne przeprowadzą ćwiczenia w dniach 19-21 maja.

W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy i 7,8 tys. jednostek sprzętu.

Jaki jest cel ćwiczeń? Piszemy o tym w poniższym artykule.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Z wtorkowego komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że w ćwiczenia wojskowe zaangażowanych zostanie ponad 64 tys. żołnierzy i 7,8 tys. jednostek sprzętu wojskowego, w tym wyrzutnie rakietowe, lotnictwo oraz okręty nawodne i podwodne, wśród których są jednostki przenoszące międzykontynentalne pociski balistyczne.

W manewrach wezmą udział Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego, Flota Północna, Flota Pacyficzna, Dowództwo Lotnictwa Dalekiego Zasięgu oraz siły Leningradzkiego Okręgu Wojskowego i Centralnego Okręgu Wojskowego - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Jaki jest cel ćwiczeń?

Głównym celem ćwiczeń wojskowych, jak informuje Moskwa, jest "doskonalenie umiejętności" zarówno kadry dowódczej, jak i podległych sił, a także "organizacja dowodzenia podległymi siłami oraz sprawdzenie poziomu przygotowania organów dowodzenia i sił zaangażowanych w zadania zapobiegania agresji".

W skrócie: Rosja chce sprawdzić, czy dowództwo wojskowe i żołnierze są gotowi do prowadzenia działań odstraszających potencjalnego wroga, czyli do obrony przed atakiem. Chodzi o przećwiczenie dowodzenia, współpracy między jednostkami i sprawdzenie, czy wojsko potrafi szybko i skutecznie zareagować na ewentualne zagrożenie.

W praktyce Rosjanie będą trenować przygotowanie i użycie broni jądrowej, w tym pocisków balistycznych i manewrujących, zarówno na swoim terytorium, jak i z udziałem broni rozmieszczonej na Białorusi.

Wcześniej o manewrach poinformowała Białoruś

W poniedziałek ćwiczenia z wykorzystywania broni jądrowej rozpoczęła Białoruś. Według komunikatu resortu obrony w Mińsku, podczas szkolenia planowane jest dopracowanie kwestii dostarczania amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia we współdziałaniu ze stroną rosyjską.

"Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi. Główny nacisk zostanie położony na wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków" - podał białoruski resort obrony.

Według oficjalnych informacji, manewry realizowane są w ramach Państwa Związkowego, czyli ścisłej współpracy wojskowej Białorusi i Rosji. Mińsk zapewnia, że "ćwiczenia mają charakter planowy, nie są skierowane przeciwko żadnemu innemu państwu i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie".