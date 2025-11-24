Dramatyczne doniesienia ze stolicy Japonii, Tokio. W poniedziałek w dzielnicy Adachi samochód wjechał w pieszych. Dwie osoby nie dają oznak życia, kilkoro jest rannych - przekazały służby ratownicze.
Przerażające sceny w dzielnicy Tokio Adachi. Auto wjechało tam w pieszych. Najprawdopodobniej dwie osoby nie żyją. Jak przekazała straż pożarna, kilkoro pieszych jest rannych.
Kierowca auta próbował uciec z miejsca wypadku. Zatrzymała go policja.
Samochód, którym jechał mężczyzna, był kradziony - informuje agencja Kyodo, powołując się na źródła w policji.
Departament Policji Metropolitalnej prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku.