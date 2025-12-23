Rosja z dużą siłą uderzyła we wtorek w Ukrainę. Są zabici i ranni. Najbardziej ucierpiały obiekty energetyczne w zachodnich regionach kraju - powiadomiła premier Julia Swyrydenko. Rosjanie wykorzystali ponad 650 dronów, w większości typu Shahed, i 30 rakiet - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zniszczenia po rosyjskim ataku / DSNS /

Rosja przeprowadziła zmasowany ostrzał co najmniej 13 obwodów Ukrainy, używając ponad 650 dronów (głównie Shahed) i 30 rakiet.

Najbardziej ucierpiały obiekty energetyczne w zachodnich regionach kraju.

W wyniku ataków zginęło kilka osób, w tym czteroletnie dziecko w obwodzie żytomierskim.

Znaczna część dronów i rakiet została zniszczona przez ukraińską obronę.

"Od nocy trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, przede wszystkim na naszą energetykę, na infrastrukturę cywilną - dosłownie na całą infrastrukturę życia. Użyto już ponad 650 dronów, z czego znaczną część stanowiły Shahedy. Wystrzelono ponad trzy tuziny rakiet. Obecnie na większości terytorium Ukrainy nadal obowiązuje stan alarmu lotniczego" - napisał Zełenski na Telegramie.

Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęła mieszkanka obwodu kijowskiego. Kolejną ofiarę śmiertelną znaleziono w obwodzie chmielnickim. W obwodzie żytomierskim zginęło czteroletnie dziecko. Rosyjski dron trafił tam w budynek mieszkalny - przekazał Zełenski.

Prezydent poinformował, że pod ostrzałem znalazło się co najmniej 13 obwodów. Udało się zniszczyć znaczną część rosyjskich dronów i rakiet. Szef państwa zapewnił, że brygady remontowe i służby energetyczne robią wszystko, co możliwe, aby zapewnić normalne funkcjonowanie w miejscowościach, które doświadczyły rosyjskich ataków.

Zełenski podkreślił, że kolejny ostrzał jednoznacznie pokazuje priorytety Rosji, ponieważ został przeprowadzony tuż przed Bożym Narodzeniem, gdy ludzie chcą przebywać ze swoimi rodzinami i pragną bezpieczeństwa. Jak dodał, stało się to w trakcie rozmów pokojowych, mających na celu zakończenie wojny. Podkreślił, że konieczna jest natychmiastowa reakcja. Zaapelował też o dalsze naciski na Moskwę i utrzymywanie stałego wsparcia dla Ukrainy.

"Atak najmocniej dotknął obiekty energetyczne w zachodnich obwodach Ukrainy. Z powodu działań wroga w całym kraju wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach prądu. Zostaną one zniesione po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym" - powiadomiła premierka Julia Swyrydenko.

"W nocy i rano wróg przeprowadził kolejny, już dziewiąty od początku roku, zmasowany atak wymierzony w system energetyczny Ukrainy. W jego wyniku do rana niemal całkowicie pozbawieni energii elektrycznej byli odbiorcy w obwodzie rówieńskim" - przekazało ministerstwo energetyki w komunikatorze Telegram.

Przerwy w dostawach prądu, spowodowane ostrzałami, odnotowano również w obwodach: winnickim, chmielnickim, czernihowskim, żytomierskim oraz donieckim, dniepropietrowskim i charkowskim. Prace naprawcze zostaną rozpoczęte, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa - dodało ministerstwo.