Do tragicznego wypadku doszło na Nilu, około 30 kilometrów od egipskiego miasta Luksor – jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie. W wyniku zderzenia dwóch jednostek pływających zginęła 47-letnia Włoszka. Kobieta podróżowała z mężem na pokładzie statku wycieczkowego Royal Beau Rivage.

Śmiertelny wypadek na Nilu. Nie żyje 47-letnia Włoszka

Kobieta doznała śmiertelnych obrażeń w swojej kabinie, a włoskie służby konsularne oraz ambasada w Kairze monitorują sytuację i zapewniają opiekę pozostałym turystom.

To kolejny wypadek na Nilu w ostatnich latach.

Sprawę opisał "Il Messaggero".

Według wstępnych ustaleń, do kolizji doszło, gdy Royal Beau Rivage uderzył w inny statek. W wyniku zderzenia zniszczone zostały cztery kabiny.

Zmarła kobieta doznała poważnych obrażeń klatki piersiowej po upadku w swojej kabinie. Pomimo natychmiastowej pomocy, nie udało się jej uratować.

Na miejscu szybko pojawili się przedstawiciele włoskiego konsulatu, którzy skontaktowali się z mężem ofiary oraz operatorami obsługującymi pozostałych włoskich turystów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch oraz ambasada w Kairze monitorują sytuację. Ambasador Włoch w Egipcie, Agostino Palese, potwierdził przebieg zdarzenia i zapewnił, że pozostali włoscy obywatele są bezpieczni.

47-latka była nauczycielką w szkole w Pizzoli, w regionie Abruzji.

"Il Messaggero" przypomniał przy okazji inne poważne wypadki na Nilu.

Pożar, który wybuchł w październiku na jednym z wycieczkowców, zagrażał życiu wielu osób. Około 60 włoskich turystów zostało wówczas ewakuowanych. W kwietniu sześć osób utonęło po tym, jak z promu spadł mikrobus. W 2013 roku w okolicach Asuanu zatonął statek z 112 osobami na pokładzie - wszyscy pasażerowie zostali uratowani przez egipskie służby.