Raniuszek zwyczajny został wybrany Ptakiem Roku 2025 w Polsce! Ten niewielki, puszysty ptaszek podbił serca internautów w ogólnopolskim plebiscycie.
- Raniuszek zwyczajny wygrał wybory Ptak Roku 2025 na ptakroku.pl - to malutki, ale wyjątkowy ptaszek znany jako "latający lizak".
- Ten uroczy ptak ma długi ogon, waży mniej niż pięciozłotówka i żyje w towarzyskich grupach, często w lasach liściastych i parkach.
- Głosowanie na Ptak Roku 2026 trwa - wybierz swojego faworyta i zdecyduj, kto zostanie kolejnym ptasim ambasadorem Polski!
Koniec roku to czas podsumowań, ale także... wyborów! Na portalu ptakroku.pl setki miłośników przyrody z całej Polski oddało swoje głosy na najpiękniejszego i najciekawszego ptaka.
W 2025 roku zwyciężył raniuszek zwyczajny (Aegithalos caudatus), zdobywając niemal 16 proc. wszystkich głosów. Na podium znalazły się również: mysikrólik (Regulus regulus) z prawie 14 proc. głosów oraz jerzyk (Apus apus) i kowalik (Sitta europaea), które do ostatnich godzin walczyły o trzecie miejsce.
Ten niepozorny ptaszek jest jednym z najmniejszych przedstawicieli polskiej awifauny. Raniuszka trudno pomylić z innym ptakiem - jego okrągłe, puszyste ciało, niezwykle długi ogon (o długości nawet 10 cm!) i delikatne upierzenie wyróżniają go wśród leśnych mieszkańców. Często nazywany jest "latającym lizakiem" lub "latającą łyżeczką" - i wcale nas to nie dziwi!
Raniuszki mierzą od 13 do 16 cm, z czego ponad połowę stanowi ogon. Rozpiętość ich skrzydeł to 16-19 cm, a waga - zaledwie 7-10 gramów! To mniej niż waży moneta pięciozłotowa.
Raniuszki zwyczajne są dość powszechne w całej Polsce - z wyjątkiem najwyższych partii Tatr. Najchętniej wybierają lasy liściaste, bogate w krzewy i wrzosowiska, ale można je spotkać także w parkach, ogrodach i na obrzeżach pól uprawnych. To ptaki wyjątkowo towarzyskie - często przemieszczają się w hałaśliwych grupach liczących nawet 20 i więcej osobników.
Ich ulubione drzewa to dęby, jesiony i jawory. Jeśli masz w okolicy takie gatunki, jest spora szansa, że spotkasz tam te urocze ptaki.
Raniuszki są mistrzami budowania gniazd - ich domki powstają z mchu, porostów, piór i pajęczego jedwabiu. Samica składa w nich od 7 do 10 jaj w kwietniu, a po około dwóch tygodniach wykluwają się pisklęta. Młode raniuszki przez kolejne dwa tygodnie pozostają pod opieką rodziców w gnieździe.
Te ptaki żywią się głównie owadami i bezkręgowcami, ale zimą chętnie odwiedzają karmniki, podjadając nasiona. Ich falisty lot i nieustanne nawoływania sprawiają, że trudno je przeoczyć. Uwielbiają być razem - w zimne noce tulą się do siebie, by przetrwać mróz.
Choć raniuszki nie są w Polsce zagrożone wyginięciem, objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie wolno ich niepokoić, łapać ani niszczyć ich gniazd. To bardzo ważne, byśmy dbali o ich naturalne środowisko - różnorodne lasy, zarośla i parki.
Nie zwalniamy tempa - już można głosować na Ptaka Roku 2026! W puli znalazło się 20 najpopularniejszych, powszechnie występujących w Polsce ptaków. Każdy ma szansę oddać swój głos - wybory trwają do 31 grudnia 2025 roku do godziny 23:59 na stronie ptakroku.pl. Kto zostanie kolejnym ptasim ambasadorem Polski? To zależy również od Ciebie!