Na teren oczyszczalni ścieków w małopolskiej Nowej Wsi spadł dron. Gmina Skała wydała komunikat w tej sprawie. Przekazała w nim wstępne ustalenia służb.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gmina Skała poinformowała, że do incydentu doszło 17 września. "Na teren oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi spadł dron. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby, które zajęły się sprawą" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazano, według dotychczasowych ustaleń znaleziony dron to bezzałogowiec rekreacyjny, służący głównie do zabawy i nauki latania. Jest to więc inna sytuacja niż w przypadku dronów, które znajdowano w pobliżu granicy - np. na Lubelszczyźnie.

Gmina przypomniała, że latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną jest zabronione. Chodzi m.in. o oczyszczalnie ścieków, ale też stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne. "Mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków" - wyjaśniono.

Legalne latanie dronem - o tym musisz pamiętać

Jak przypomina na swojej stronie Urząd Lotnictwa Cywilnego, każda osoba, która chce latać dronem o masie 250 g lub większej, musi przejść szkolenie online oraz zaliczyć test online potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy. Kwalifikacje pilota są ważne przez 5 lat.

Lotów dronami nie można wykonywać m.in. w sąsiedztwie lotnisk, lądowisk oraz w pobliżu innych statków powietrznych i działań ratowniczych. Do złamania tego ostatniego zakazu doszło niedawno na Dolnym Śląsku .

Objęte zakazem lotów są też m.in. strefy wojskowe, budynki rządowe i infrastruktura krytyczna.



Każdy lot należy zgłosić za pomocą aplikacji DroneTower. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dostępna mapa DroneMap z zaznaczonymi strefami, m.in. w których obowiązuje zakaz lotów.