Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zmaga się z poważnym problemem technicznym. NASA poinformowała o wycieku powietrza w rosyjskim module serwisowym Zvezda. Załoga najpierw otrzymała polecenie schronienia się w statku kosmicznym i przygotowania do ewentualnej ewakuacji, gdy rosyjska część załogi będzie pracować nad usunięciem awarii. Jednak potem Roskosmos odwołał prace naprawcze i astronauci mogli powrócić do zaplanowanych zajęć.

  • Na ISS doszło do wycieku powietrza w rosyjskim module Zvezda.
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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, będąca symbolem międzynarodowej współpracy i zaawansowanej technologii, stanęła w obliczu poważnego zagrożenia. NASA poinformowała, że w tunelu transferowym rosyjskiego modułu serwisowego Zvezda doszło do wycieku powietrza, który z każdą godziną się pogłębia

Astronauci zostali poinstruowani, by schronić się w statku kosmicznym i być gotowym do natychmiastowej ewakuacji.

Długoletni problem z pęknięciami

Jak podkreślają przedstawiciele NASA, problem nieszczelności w module Zvezda nie pojawił się nagle. Pęknięcia i drobne przecieki były obserwowane już od dłuższego czasu

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos podejmowała wielokrotnie próby naprawy, jednak wyciek wciąż powracał, budząc niepokój zarówno wśród inżynierów, jak i załogi. Sytuacja uległa pogorszeniu, co zmusiło kontrolę lotów do wdrożenia procedur awaryjnych.

W obliczu narastającego zagrożenia astronauci zostali skierowani do statku kosmicznego, który w każdej chwili może posłużyć jako kapsuła ratunkowa. Załoga została poinstruowana, by przygotować się na ewentualną ewakuację, jeśli naprawa nieszczelności nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W tym czasie rosyjski kosmonauta miał przeprowadzić działania mające na celu uszczelnienie miejsca wycieku.

Rzeczniczka NASA Bethany Stevens poinformowała w piątek w serwisie X, że w tunelu transferowym modułu serwisowego Zwiezda od dłuższego czasu występują "pęknięcia i wycieki". Jak dodała, w związku z nowymi wyciekami rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zdecydowała się przeprowadzić bardziej kompleksową naprawę 5 czerwca.

Powrót do planowych zajęć

W późniejszym wpisie na platformie X rzeczniczka NASA przekazała, że Roskosmos wstrzymał piątkowe prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszej analizy pomiarów i danych. 

"W związku z tym NASA poleciła członkom załogi przebywającym na pokładzie statku Dragon zakończenie procedur schronienia i powrót do planowych działań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej" - czytamy w komunikacie.

Znaczenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to największa konstrukcja zbudowana przez człowieka w przestrzeni kosmicznej. Od listopada 2000 roku nieprzerwanie zamieszkuje ją siedmioosobowa załoga, która prowadzi badania naukowe w warunkach mikrograwitacji. 

ISS jest wspólnym projektem pięciu agencji kosmicznych z 15 krajów. Stacja okrąża Ziemię 16 razy na dobę, a jej przestrzeń mieszkalna i robocza przewyższa powierzchnię domu z sześcioma sypialniami.

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