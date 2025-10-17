Prokuratura Regionalna w Krakowie umorzyła śledztwo przeciwko byłemu prezydentowi miasta, Jackowi Majchrowskiemu. Zarzuty dotyczyły niedopełnienia obowiązków przy przyznawaniu dotacji na remont zabytkowej kamienicy w centrum Krakowa. Śledczy nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego.

/ Shutterstock

Pod koniec lutego 2024 roku Prokuratura Regionalna w Krakowie postawiła Jackowi Majchrowskiemu zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Sprawa dotyczyła przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, w tym remontu kamienicy na rogu ulic Gołębiej i Wiślnej. W latach 2013-2019 prywatny podmiot miał otrzymać z tego tytułu 1 mln 190 tys. zł.

Przebieg śledztwa i decyzja prokuratury

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniach złożonych przez osoby prywatne. W toku postępowania przeanalizowano obowiązujące regulacje prawne oraz przesłuchano licznych świadków. Prokuratura sprawdziła, czy przyznanie dotacji odbyło się zgodnie z przepisami i czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego prezydenta.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej, zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził, by Jacek Majchrowski dopuścił się czynu zabronionego. Według śledczych wszystkie działania byłego prezydenta mieściły się w zakresie jego kompetencji i nie stanowiły działania na szkodę interesu publicznego ani innych podmiotów.

Prokuratura umorzyła również śledztwo dotyczące siedmiu innych czynów, które miały polegać na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez urzędników miasta Krakowa. W osobnych wątkach sprawdzano także postępowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego dla różnych obszarów miasta, jednak i tu nie stwierdzono znamion przestępstwa.

Komentarz Jacka Majchrowskiego

Jacek Majchrowski, odnosząc się do postawionych mu zarzutów, określił je jako "w dużej mierze wynikające z polityki". Podkreślił, że według wielu prawników postępowanie dotyczące przyznawania dotacji było "nadmiarowe".