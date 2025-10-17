​Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w piątek na Facebooku, że właśnie rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i przygotowania do spotkania Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem idą pełną parą. Ma do niego dojść w Budapeszcie. Z kolei Kreml ogłosił, że do spotkania może dojść w ciągu dwóch tygodni lub później.

Victor Orban napisał w mediach społecznościowych po rozmowie z Władimirem Putinem: "Rozpoczęły się negocjacje z prezydentem Rosji. Przygotowania idą pełną parą".

W swoim wcześniejszym wpisie podkreślił: "od trzech lat otwarcie i głośno stoimy za pokojem, dlatego Węgry są dzisiaj jedynym miejscem w Europie, gdzie można odbyć spotkanie Trump-Putin".

Kreml dodał w piątek, że zanim uda się ustalić dokładną datę szczytu z udziałem Putina i Trumpa, konieczne jest ustalenie wielu szczegółów.

Artykuł w aktualizacji.