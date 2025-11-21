Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w piątek, że to Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Władimira Putina i to właśnie Ukraińcy - przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej - muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych. "Agresorem była i jest Rosja" - stwierdził.
- Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że każdy plan pokojowy powinien być zaakceptowany przez Kijów.
- Tymczasem prezydent USA Donald Trump przedstawił Ukrainie 28-punktowy plan pokojowy, dając czas na odpowiedź do czwartku.
- Według portalu Axios, plan zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO, ograniczenie liczebności armii oraz oddanie części terytorium Rosji.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił propozycję, podkreślając, że nie zdradzi swojego kraju.
"Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów" - zaznaczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.