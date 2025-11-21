​Podczas protestu w zakładach Valeo w Chrzanowie (Małopolskie) doszło do niebezpiecznej sytuacji. Po południu kierowca auta osobowego najechał na nogę jednego z demonstrantów. Kierujący był pijany.

Protest przed chrznowskim zakładem Valeo / Maciej Sołtys / RMF FM

W piątek doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas akcji protestacyjnej w jednym z zakładów firmy Valeo w Chrzanowie. Samochód osobowy najechał jednemu z demonstrantów na stopę.

Poszkodowany mężczyzna nie odniósł obrażeń - potwierdziła w rozmowie z RMF FM Kinga Korbel z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Jak się okazało, kierujący samochodem był nietrzeźwy. Miał niespełna 0,8 promila alkoholu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Protest w zakładach Valeo w Małopolsce trwa od czwartku. Pracownicy domagają się m.in. wyższych pensji.