Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie (Małopolskie). Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na trasie od Krakowa w kierunku północnym.

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w związku z awarią / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z awarią jednego z systemów na stacji w Miechowie wprowadzono zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów - poinformował Piotr Hamarnik z PKP PLK.

Jak dodał, wiąże się to z możliwymi opóźnieniami w odjazdach i przyjazdach na stacji i linii kolejowej nr 8 (na odcinku Kraków Główny - Miechów - Tunel).

Szacujemy, że te zmiany w organizacji ruchu pociągów na linii kolejowej numer osiem będą trwały przez dzisiejszy poranek - powiedział RMF FM Hamarnik.

Dotyczy to pociągów na trasie od Krakowa w kierunku północnym. Skład Intercity "Ustronie" z Kołobrzegu do Krakowa miał rano ok. trzech godzin opóźnienia.

Na miejsce skierowano techników, którzy pracują nad usunięciem usterki.